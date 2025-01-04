我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

拉汶市女警 控上司性騷與市府管理不當

拉汶市訊
圖為拉汶市警局工作間。（警局提供）
圖為拉汶市警局工作間。（警局提供）

洛杉磯縣拉汶市（La Verne）警局一名女警近日向洛杉磯縣高等法院提告，指控兩名上司涉嫌多次對她進行性騷擾，並表示市府未能有效應對或制止相關行為。

聖蓋博谷論壇報報導，這名女警2018年加入警局。訴狀指出，原告長期遭受一名代理分局長（acting captain）和一名警佐（sergeant）的「頻繁性別評論與騷擾」。原告表示，在一次工作簡報中，代理分局長評論她的身材，並建議她與他一起健身以改善臀部線條。在另一場簡報中，這名警監要求她在約30名特警面前試穿一條他「批准」的褲子，令她感到羞辱當作玩物。該上司還曾開玩笑暗示她「喜歡更換新車，就像喜歡更換未婚夫一樣」。

為了減少與代理分局長的接觸，原告女警察曾申請更換輪班，但涉事分局長卻調整自己的工作時間，與她的班次保持一致。訴訟還指出，該上司曾發表暗示她與另外部門成員有不正當關係的言論，並設立了一個所謂的「髒話罐」（cuss jar），規定每當有人提到曾與她有關聯的人名時，就需要捐出1美元。

除了性騷擾指控外，該女警還指控警局管理層未能糾正這些問題，並對她的投訴予以報復。她表示，代理分局長在她投訴後，多次聯繫她詢問自己為何被取消參加某次會議的資格。訴訟中稱，這些事件對原告造成嚴重影響，包括收入減少、名譽受損及情緒陷入困擾。

針對這起訴訟，拉汶市府發言人表示，目前無法對相關指控發表評論。這起案件正引發外界對拉汶市工作場所性騷擾及管理層責任的關注，相關調查與司法程序仍在進行中。

性騷擾 洛杉磯 聖蓋博

上一則

年節展／網紅店Boba Bestie 珍珠奶茶等4款暢銷飲品

下一則

洛杉磯數百僑團 女高音楊紫萍美妙歌聲中跨年

延伸閱讀

盼青春永駐 洛杉磯47歲婦要23歲兒「捐血」助她逆生長

盼青春永駐 洛杉磯47歲婦要23歲兒「捐血」助她逆生長
巴爾多尼控告紐時求償2.5億 布蕾克反控性騷、抹黑

巴爾多尼控告紐時求償2.5億 布蕾克反控性騷、抹黑
洛杉磯租金大漲 調高最低工資也頂不住

洛杉磯租金大漲 調高最低工資也頂不住
洛杉磯名人家屢遭竊 華裔男星劉思慕豪宅也受害

洛杉磯名人家屢遭竊 華裔男星劉思慕豪宅也受害
民進黨青年部前主任蔡沐霖 涉隱匿性騷霸凌起訴

民進黨青年部前主任蔡沐霖 涉隱匿性騷霸凌起訴
曾涉性騷爭議 朱軍有望重登央視春晚舞台

曾涉性騷爭議 朱軍有望重登央視春晚舞台

熱門新聞

Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
漢堡王（Burger King）即日起至12月31日推出超值優惠。（漢堡王官網）

漢堡王年底特惠 消費滿1元送漢堡

2024-12-27 01:00

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣