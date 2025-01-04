拉汶市女警 控上司性騷與市府管理不當

圖為拉汶市警局工作間。（警局提供）

洛杉磯 縣拉汶市（La Verne）警局一名女警近日向洛杉磯縣高等法院提告，指控兩名上司涉嫌多次對她進行性騷擾 ，並表示市府未能有效應對或制止相關行為。

聖蓋博 谷論壇報報導，這名女警2018年加入警局。訴狀指出，原告長期遭受一名代理分局長（acting captain）和一名警佐（sergeant）的「頻繁性別評論與騷擾」。原告表示，在一次工作簡報中，代理分局長評論她的身材，並建議她與他一起健身以改善臀部線條。在另一場簡報中，這名警監要求她在約30名特警面前試穿一條他「批准」的褲子，令她感到羞辱當作玩物。該上司還曾開玩笑暗示她「喜歡更換新車，就像喜歡更換未婚夫一樣」。

為了減少與代理分局長的接觸，原告女警察曾申請更換輪班，但涉事分局長卻調整自己的工作時間，與她的班次保持一致。訴訟還指出，該上司曾發表暗示她與另外部門成員有不正當關係的言論，並設立了一個所謂的「髒話罐」（cuss jar），規定每當有人提到曾與她有關聯的人名時，就需要捐出1美元。

除了性騷擾指控外，該女警還指控警局管理層未能糾正這些問題，並對她的投訴予以報復。她表示，代理分局長在她投訴後，多次聯繫她詢問自己為何被取消參加某次會議的資格。訴訟中稱，這些事件對原告造成嚴重影響，包括收入減少、名譽受損及情緒陷入困擾。

針對這起訴訟，拉汶市府發言人表示，目前無法對相關指控發表評論。這起案件正引發外界對拉汶市工作場所性騷擾及管理層責任的關注，相關調查與司法程序仍在進行中。