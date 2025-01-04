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天普市共管公寓開賣 進入最後階段

記者張庭瑜/洛杉磯報導
天普市議會將審議Pentland Street 9014號三戶共管公寓最終細分圖，開發商完工後即可啟動銷售程序，為當地住宅市場帶來新房源。（截自 google地圖）
天普市議會將審議Pentland Street 9014號三戶共管公寓最終細分圖，開發商完工後即可啟動銷售程序，為當地住宅市場帶來新房源。（截自 google地圖）

洛杉磯天普市議會將審議位於Pentland Street 9014號的三戶共管公寓開發案最終細分圖。該案自2021年3月提出歷時近四年，去年底已取得建照並進入施工階段。若此次細分圖獲得通過，開發商完工後即可啟動銷售程序。

該基地原為一處老舊住宅，經開發團隊申請，完成地塊初審、環境影響評估及多次公聽會等法定程序，並於2024年取得建照。天普市社區發展局主管Scott Reimers指出，此案於2024年完成多項重要進展：建築工程部門於5月6日完成最終細分圖審查，規畫委員會於8月13日公聽會上同意延長初步細分圖，有效期至2025年8月，市檢察官辦公室也於8月20日核准相關契約文件（CC&Rs）。

此外，副規畫師Andrew Coyne透露，開發商於去年9月完成基地內舊建築物拆除，這是最終細分圖核准的關鍵前提。隨後，建管部門於11月底核發建照，目前新建工程已如火如荼展開。

市府表示，開發商已依規定提交與初步細分圖一致的最終版本，並繳納道路改善保證金。根據「加州環境品質法案」（California Environmental Quality Act, CEQA）第15303條規定，該項目已獲環評豁免。

天普市財政局評估，此案不會對2024-25財年預算產生影響。若最終細分圖順利獲批，開發商在完工並取得使用執照後，即可進行地圖登記及單位銷售程序。

隨著天普市房市需求持續增長，這項開發案將為當地住宅市場帶來新的供應。市長Bryan Cook指出，該案的順利推進，不僅是天普市平衡發展與管理能力的展現，更是提升社區生活品質的重要一步。

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