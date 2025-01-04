南加華人學者游芳憫過世 享嵩壽104歲

南加州知名華裔學者游芳憫教授於2025年1月1日逝世，享嵩壽104歲。圖為2024年10月在華埠留影。（蓬丹提供）

南加州 知名華裔學者、教授游芳憫於2025年1月1日安詳離世，享嵩壽104歲。游芳憫生於1921年12月16日，為人處事一向懷善念，從不計較得失，注重養生修心，並以宣揚中華儒家文化精粹為己任，致力促進中美文化交流。一生著作頗豐，曾擔任美國孔孟學會會長。

據游芳憫教授女兒、作家蓬丹提供資料，游芳憫祖籍福建寧德，幼年進入羅源縣基督教聖公會所辦一善堂乾元寄宿學校。先後畢業於福建省立永安師範學校，重慶中央政治學校，並獲美國啓洲神哲研究院授予榮譽哲學博士。

游芳憫先後任教於台中靜宜大學，東海大學，美國啓洲神哲研究院倫理學教授，美國普林頓大學哲學教授。曾擔任台灣新生報主筆，超越雜誌編輯委員會召集人，並為中華民國 教育部縣市文化講座主講人，中華文化研究發展基金會常務董事，兼任中國吉林白城師範學院及福建寧德高等專科學校客座教授。

自台灣教職退休後，游芳憫於90年代初移居美國，以宣揚中華文化精粹為己任，1999年擔任美國孔孟學會會長。傳揚孔孟教育精神、儒家中庸之道，積極促進中美文化交流。

他多次應邀前往中國福建廈門大學、山東大學、遼寧大學等多所學校講學，曾應邀在北京釣魚台 及人民大會堂發表有關世界文化及經濟問題等演講。他還擔任「世界博愛救世大同盟」理事長，「中華四海同心會」榮譽理事長，「北美洛杉磯華文作家協會」顧問等職。

2007年游芳憫獲福建鄉親邀請，赴閩擔任姓氏研討會貴賓及游姓委員會旅美委員，當地圖書館已收藏其手稿及著作。

游芳憫還多次訪問歐美各大名城，更遠赴以色列、印度、巴西、澳洲、土耳其、埃及、俄羅斯等多國實地考察，至蒙古、東北、西藏等地，探究世界文化根源與文明發展。一生著作頗豐，現有「中西文化與哲學述要」及「東西倫理學史研究」等多部著作問世。