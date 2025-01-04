「只此青綠」舞蹈詩劇大師課 面授華人舞者

演員袁嘉瑩現場教學。（記者張宏／攝影）

泛美中國舞蹈聯盟（簡稱PACDA）聯合南海岸文化中心3日舉辦舞蹈詩劇「只此青綠」演員線下見面會，現場集合數百名觀眾，並安排演員指導的大師課，讓當地華人舞者有機會接受專業舞劇演員面對面授課。

中國現象級舞蹈詩劇「只此青綠」主要演員，包括飾演王希孟的張翰、飾演青綠的袁嘉瑩和飾演展卷人謝素豪等，除在聖地牙哥 和洛杉磯 進行「舞從東方來」表演，並接受泛美中國舞蹈聯盟和南海岸文化中心邀請，參加線下見面會，讓無緣在橙縣 欣賞表演的橙縣民眾近距離和演員接觸。

泛美中國舞蹈聯盟執行主任潘琪兒（Cheer Pan）表示，她身邊很多朋友為看演出長途跋涉到聖地牙哥，認為演出從舞蹈到造型無一不完美，唯一缺陷就是沒能在爾灣演出。為減少遺憾，她和南海岸文化中心一起舉辦這場見面會。

演員張翰現場教授學員，幻想在雨中的身體語言和感覺。他表示，舞蹈不是姿勢多完美，而是整個身體語言的舒暢美感，「只此青綠」以北宋天才畫家王希孟的名作「千里江山圖」為主線，通過「展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫」七個舞劇篇章，展示中華傳統文化之美。歷史上關於王希孟的記載文獻有限，他只能通過隻字片語去感受人物的性格和內心。 演員張翰現場教授學員如何幻想在雨中的身體語言和感覺。（記者張宏／攝影）

演員謝素豪表示，他是這部舞劇裡唯一現代人，自2021年首演以來已歷經1146天，跨越71座城市，累計演出600場。因為導演注重細節，包括還原宋朝妝造和舞蹈動作細節，讓演員每場演出都在進步。演員袁嘉瑩是將畫中的青綠色人像化的存在。她說，青綠色是「千里江山圖」主色，非常具有生命力，青綠色不僅聯繫著展卷人和王希孟，也聯繫著演員和觀眾，讓大家通過顏色和表演感受宋朝之美。