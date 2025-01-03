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洛市醫生性侵被捕 被控多罪

編譯組／綜合報導
被控性侵的醫生Babak Hajhosseini。（截自ABC 7）
被控性侵的醫生Babak Hajhosseini。（截自ABC 7）

L.A. and Catalina Island Health的燒燙傷中心醫生Babak Hajhosseini在去年11月26日遭到逮捕，原因是在家中迷昏並性侵一名女子。警方相信還有更多受害人，相關線索可提供給Operations-West Bureau, Special Assault Section的Officer Lee，電話為213-473-0447，也可撥打Crime Stoppers專線800-222-8477。

洛市警局表示，42歲的Babak Hajhosseini利用求職網站，以高薪工作吸引被害人，並在超過上班時間後，邀被害人到家裡繼續加班。但是到了家裡後，他已知強迫一女喝下酒精飲料，在失去意識後，他便性侵並拍攝被害人。

法庭紀錄顯示，他被控的罪名包括，一項用藥性侵、一項性侵無意識之人、一項以麻醉藥或管制藥品遂行口交、三項與無意識之人性交，以及一項對無意識之人遂行肛交。

警方表示，雖然目前只是以一名被害者的性侵案指控Babak Hajhosseini，但調查人員相信還有其他受害人。

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