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蒙市丁胖子廣場華人商店元旦夜被砸 修復估須5000元

記者丁曙／蒙特利公園市報導
蒙市丁胖子廣場美容美髮品商店玻璃門被砸，兩位工人清理碎玻璃渣。（記者丁曙／攝影）
蒙市丁胖子廣場美容美髮品商店玻璃門被砸，兩位工人清理碎玻璃渣。（記者丁曙／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）丁胖子廣場一家華人經營的美容美髮品商店，在新年元旦晚間被砸，整扇玻璃門和兩塊玻璃牆被砸碎，預計損失金額約5000美元；華人女店主對經商治安環境失望。

2日上午，記者接到電話趕到事故現場時，看到兩位工人正在清掃碎玻璃片，一扇推門的玻璃完全被砸碎，另有玻璃牆局部也被砸碎了，地上滿是碎玻璃渣，一位正在清理的工人說，損失大約5000美元。

蒙特利公園市丁胖子廣場美容美髮品商店的玻璃櫥窗的玻璃被砸碎。（記者丁曙／攝影）
蒙特利公園市丁胖子廣場美容美髮品商店的玻璃櫥窗的玻璃被砸碎。（記者丁曙／攝影）

這是一間美容美髮用品商店，經營韓國化妝品、各種美髮工具、美髮護髮產品，以及各式床上用品、男女內衣內褲，以及電熱毯、北京布鞋等日常生活用品。商店前門面臨蒙市主要商業大街嘉偉大道（Garvey Ave.），後門在丁胖子廣場內，經商的市口很好。

這家商店業主是一位中年婦女，她說當天上午進店的時候，這扇玻璃門和門右邊的玻璃牆局部已經被砸碎了，她也立刻報警了。這是該商店是第一次被砸，但店內的商品似乎沒有失竊。問及金額損失多少，她說還不知道。問及有沒有買商業保險，她也不願意多講。由於被砸的玻璃門和櫥窗玻璃都設在最外面，後面有一道鐵柵欄。記者建議，如果將鐵柵欄安裝在最外面，也許可以保護玻璃。她說，賊如果要砸店，鐵柵欄安在最外圍也一樣可以砸玻璃。記者表示，詳細報導可以警告周邊其他商家，這位老闆娘反問：「這有用嗎？」

事發後，老闆娘請來了兩位工人清理善後。一位是華人會講中文，但是他不願意多講，只說自己是受雇來修復的，其他的一概不知。另一位是墨西哥裔工人，他估計，重新裝配玻璃門和兩塊櫥窗玻璃，大約需要5000美元左右。

該商店隔壁的亞洲旅行社員工說，案發時間在元旦晚間7時左右。

蒙市丁胖子廣場近年來聲名大噪，首先是不少華人走線客將這裡作為落腳美國的第一站，其次是不久前一位中國無證客，在附近一間租床位的大統間家庭式旅館上吊自殺，第三是一些人為了爭奪免費食物打架。

華人 蒙特利公園市 走線

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