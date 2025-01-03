泛美中國舞蹈聯盟慶10周年 理事會交接

泛美中國舞蹈聯盟日前舉辦理事會交接儀式暨成立十周年慶典，圖為候任理事長胡二冬（右）從現任理事長陳進手中接過銘牌。（記者張宏／攝影）

泛美中國舞蹈聯盟（簡稱PACDA）日前舉辦理事會交接儀式暨成立十周年慶典，聯盟的成員和舞蹈老師聚集一堂，展望新年聯盟可在南加 帶來更多精彩舞蹈演出。

現任理事長陳進回顧泛美過去十年歷程，她表示，感謝上一任理事長王馨悅的領導，及成員支持和努力，使泛美一步步發展為今天具有一定影響力的文化藝術聯盟。泛美的每一項成就，都離不開團隊的凝聚力與奉獻精神，期待未來與大家共創更多輝煌。

候任理事長胡二冬，則在發言中著眼未來。他認為聯盟應繼續國際化合作、培養年輕一代舞蹈人才，及構建中國舞在海外的生態系統。

舞蹈聯盟聯合發起人和執行主任潘琪兒（Cheer Pan）表示，活動不僅彰顯泛美十年的堅實成果，更為未來發展注入新動力。泛美2025年將致力中國舞藝術的傳承與創新，包括去中國舉辦舞展，也會在美國非華裔 社區舉辦以舞蹈為主的文化宣傳活動，攜手推動文化多樣性。

與會者共同觀看泛美十周年的特別回顧視頻，展示泛美十年來走過的點滴和瞬間。與會者包括監事長王童、聯合發起人許文綺、南加中華舞團駐團編導韓雪與舞團老師楊丹梅及DAS負責人茜茜。