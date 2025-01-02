玫瑰花車遊行 華裔小學生設計阿罕布拉市花車獲獎

靈感來自華裔學生的阿罕布拉市花車，榮獲遊行評審團頒發的「市長獎」。圖為設計者楊雀兒喜（前）與父母及阿市市議員在花車前合影。(取自City of Alhambra臉書)

1月1日上午8時，萬眾矚目的玫瑰花車遊行(Rose Parade)在巴沙迪那市隆重舉行。今年的主題為「最佳日子」（Best Day Ever），眾家花車、遊行樂隊、馬術等表演者為全球觀眾帶來一場精彩的視覺盛宴。花車遊行沿線熱鬧非凡，不少民眾遠道而來共同慶祝這一盛事。

遊行全程5哩半，沿著科羅拉多大道展開，展示覆滿花卉的精美花車、氣勢非凡的騎馬表演隊伍、節奏鮮明的遊行樂隊以及「玫瑰錦標賽」（Tournament of Roses）入選者。1日上午7時，整個遊行的路線幾乎已經站滿翹首以盼的觀眾，儘管清晨溫度較低，也沒有澆滅民眾熱情，有不少民眾更是連夜駐紮在街邊，只為爭取到一個最佳的觀看位置。

今年的花車大獎（Sweepstakes）由聖地牙哥動物園 （San Diego Zoo）獲得，花車設計以動物園新來的兩隻大熊貓雲川和鑫寶為主角，將兩隻憨態可掬的聖地牙哥新星栩栩如生地帶到觀眾眼前。玫瑰皇室花車則以紅色和黃色為底色，車頂戴有美麗皇冠，七位玫瑰公主優雅坐在車上，向觀眾問好。

在眾多參賽花車中，阿罕布拉 市的花車「美好的夢想日」（Good Day Dreamin）榮獲遊行評審團頒發的「市長獎」（Mayor Award）。這輛花車設計靈感源自阿罕布拉諾斯魯普小學（Northrup Elementary School）四年級華裔學生楊雀兒喜（Chelsea Yeung，譯音）的藝術創作。她的作品以一隻充滿喜悅的小狗為主題，呼應阿罕布拉市將於2025年底開放的狗公園。

這座花車以阿市格拉納達公園（Granada Park）的野餐場景為主題，融入鮮花覆蓋的野餐區、一隻混種梗犬注視蝴蝶的生動畫面，以及巨大的向日葵和色彩斑斕的風箏，展現溫暖、歡樂的氛圍。在遊行當日，楊雀兒喜與她的父母一起登上阿罕布拉市花車，與市議會成員共同亮相，向現場和全球觀眾揮手致意。

今年花車遊行的表演者也有不少亞裔面孔，包括從日本京都Tachibana高中遠道而來的樂隊，還有獲得總指揮獎（Grand Marshal）「Journey of Dreams」花車，這座花車由非營利組織Love 2 Yeu打造，主題為慶祝農曆新年，聚焦越南裔家庭豐富的文化與傳統，同時傳遞希望與團結。此外，各家參賽花車爭奇鬥豔，多輛花車獲得獎項，比如動畫獎（Animation）由布班克市（Burbank）摘得，幽默獎（Bob Hope Humor）由Boys&Girls Club摘得，奇幻獎（Fantasy）由南巴沙迪那市獲得。