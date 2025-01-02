停車費要70元 玫瑰花車遊行人潮擠爆褒貶不一

12月31日晚，巴沙迪那老城區的主街道就已擠滿提前占位的民眾。（記者劉子為/攝影）

玫瑰花車遊行引爆巴沙迪那市人潮，為新年帶來節日氣氛。早在2024年12月31日晚，巴沙迪那老城區的主街道，就已擠滿提前占位民眾。有人擺放椅子、有人搭起帳篷，甚至帶來簡易燒烤工具，為漫長等待增添樂趣。街頭小販也忙得不可開交，熱狗攤位的生意尤為火爆。不少人選擇在街邊過夜，只為獲得最佳觀賞位置，其中不乏華人 。

隨著清晨到來，城市熱度進一步升溫。主要停車場早早停滿，志願者在現場耐心引導和協助，遊行路線沿途的街道和座位區擠滿觀眾。對成長於巴沙迪那的華裔 青年Ethan來說，玫瑰花車遊行是他迎接新年的一部分。他表示，「作為巴沙迪那居民，玫瑰花車遊行是我每年必參加的傳統活動。有時候花車本身並不是重點，而是和誰一起看」。

胡先生表示，他們一家上午8時就出發，活動附近停車位難求，花了不少時間才找到；「雖然折騰好一陣子，但能夠近距離看到這些花車，非常值得！」

不少華人藉此機會，攜家帶眷一起體驗這項傳統活動。秦小姐表示，特地帶父母來，因為他們從未親眼看過玫瑰花車遊行。她說：「以前都是自己和朋友來，這次帶爸媽一起，他們看得很開心，還不停地拍照。」

與首次參與者不同，對曾多次參加遊行的「老手」來說，他們的觀賞方式更從容。經驗豐富的陳先生透露，雖然遊行官方時間是早上8時開始，但他清晨7時起床，慢慢步行到現場。他說：「其實只要熟悉路線，不需要特別趕早，甚至還能找到合適的位置。」

居住在巴沙迪那的石女士，對這次遊行讚不絕口。她剛搬到這裡不久，原本擔心人太多不打算前往，但當天還是被熱鬧氣氛吸引，從家中步行前往現場。她沒有特意找座位，而是邊走邊看，既不覺得擁擠，又能欣賞花車的精彩設計，對這份新年體驗感到十分滿意。