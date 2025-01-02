獲獎玫瑰花車賦新意 傳遞器官捐贈理念

「非凡獎」（Extraordinaire）由One Legacy Donate Life花車摘得，該花車以「全球最具影響力的器官、眼角膜與組織捐贈運動」為主題。（記者劉子為/攝影）

2025年玫瑰花車遊行1月1日在巴沙迪那盛大舉行，各參賽花車以精心設計和動人故事，為全球觀眾呈現絢麗視覺盛宴。今年多個重要獎項得主隨之揭曉，各具特色的花車，展示創意與文化傳承的完美結合。

（影音來源：記者劉子為）

南巴沙迪那市的花車榮獲「奇幻獎」（Fantasy），其傑出想像力展示，受評審團青睞。花車設計呈現三位好友用臨時組裝的木筏，在水上度過無憂無慮的午後冒險。設計委員會表示，花車靈感來自童年時的美好回憶，既捕捉無限想像力，也喚起觀眾對童年時光的懷念。

「美國傳統獎」（Americana）由花車Cherished Memories獲得，該花車聚焦全美範圍內的Elks夏令營，復刻孩子們在其中生活的難忘回憶。花車造型別出心裁，由兩座小島和一座木橋構成，橋下有人划船，生動展現在大自然中活動的美好與樂趣。該獎項表彰「最傑出的國家瑰寶與傳統展示」。

布班克市（Burbank）的花車，則贏得「動畫獎」（Animation）。這輛花車以熱帶環境為背景，描繪色彩繽紛、可愛的小動物在探索世界的同時，彼此娛樂嬉戲，洋溢生命力和活力。在行進過程中，花車還有火山噴發 效果，引發觀眾陣陣歡呼。

「非凡獎」（Extraordinaire）由One Legacy Donate Life花車摘得，該花車以「全球最具影響力的器官、眼角膜與組織捐贈運動」為主題，弘揚捐贈拯救生命的重要性。花車上乘坐18位器官受贈者與捐贈者，同時以美麗的花卉肖像紀念26位已故捐贈者。這輛花車不僅以華麗的外觀吸引觀眾，更以深刻的意義感動人心，為捐贈文化帶來啟迪與希望。