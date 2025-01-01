專家：禽流感恐引發2025大疫情

加州因禽流感宣布進入緊急狀態，防止疫情升溫。（FOX）

每日郵報報導，對許多人來說，隨著隔離與防疫結束，新冠肺炎疫情似乎已成遙遠記憶。傳染病學家卻發現另一個潛在威脅：H5N1亞型流感病毒，即俗稱的「禽流感 」（Bird flu），恐成為引發2025年疫情大流行（spark another pandemic）的病原體。

截至目前，該病毒已導致十個州、至少66人感染；染疫人數最多的是加州 ，有37人。這些病例主要來自接觸受感染的家禽或牛，或飲用未經高溫消毒的牛奶。目前尚未發現人際傳播情況。

然而，隨著每次跨物種傳播，病毒發生變異，最終發生人傳染人的風險愈來愈大。專注研究病菌如何傳播變化的諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent Univ.）米漢博士（Dr Conor Meehan）指出，相比過去兩年美洲僅有兩例感染，這次感染增幅相當顯著。再加上禽流感人類感染致死率達30%，它迅速成為公共衛生官員優先關注對象。

2024年12月18日，美國報告首例H5N1人類感染重症病例，該病例發生在路易斯安那州（Louisana），同時間加州也宣布因禽流感進入緊急狀態。

米漢說，H5N1禽流感目前似乎不會在人與人之間傳播，「這大大降低它在人類中引發大流行的可能性」。但他補充，近期一項研究表明，流感基因中一個單一突變，可能使H5N1病毒變得容易在人際之間感染，從而引發大流行。

人類感染禽流感症狀相對較輕，包括結膜炎（紅眼症）、咳嗽或呼吸困難、喉嚨痛、肌肉或身體疼痛、腹瀉及嘔吐等，然路易斯安那州那名重症患者據稱「病情嚴重」。調查顯示，該病患可能是在處理後院家禽群中的病禽與死禽後感染。

H5N1已被證明具有快速突變並在哺乳動物間傳播的能力。密西根州（Michigan）患者感染的病毒，雖無顯著變化可提高其在人際之間傳播的能力，但專家確實發現，該患者身上的病毒出現一種突變，與病毒更易感染哺乳動物，並在動物體內加速複製有關。

12月早些時候，斯克里普斯研究所（The Scripps Research Institute）科學家發現，禽流感病毒只需一處基因突變，即可附著人類細胞。研究團隊改造H5N1病毒中，一種名為血凝素的蛋白質，這種蛋白質是病毒附著人體細胞造成感染的關鍵。

他們從德州一名曾接觸感染乳牛的患者體內提取病毒基因，發現H5N1基因中一個小改變，就能使其從感染鳥類細胞，轉變為感染人類上呼吸道的細胞。

各國政府已開始應對此威脅。英國購買500萬劑H5疫苗。去年6月，芬蘭成為首個向人類提供禽流感疫苗 的國家，向1萬名接觸動物的工作人員提供兩劑疫苗。美國也已購買疫苗，並委託莫德納公司研製mRNA禽流感疫苗。

米漢說，即使在無法於人際間傳播的情況下，禽流感也可能在2025年對動物健康造成更大影響。透過了解和預防環境與動物間疾病，可更好的保護人類與動物。