僑委會設獎學金 吸引僑生赴台讀書

為鼓勵優秀僑生來台灣讀大學，僑務委員會特別訂定「僑務委員會獎勵頂尖及傑出僑生來台就讀大學校院獎學金核發要點」，即日起開始受理申請，歡迎符合條件的優秀僑生踴躍申請。此次提供的「頂尖僑生獎學金」及「傑出僑生獎學金」分別針對學術表現卓越及具優秀潛力的僑生，旨在吸引更多國際人才來台深造。

根據獎學金內容，「頂尖僑生獎學金」入學首學年可獲新台幣26萬元（以最新匯率 1美元兌換32.781元新台幣計算，約7932美元），若學生在學期間成績達標，連續四年最高可獲104萬元（約3萬1726美元 ），採擇優核錄方式發放。「傑出僑生獎學金」則首學年提供新台幣10萬元（約3050美元），若成績達標，同樣可連續四年續領，最高可獲40萬元（約1萬2202美元）。

申請資格及相關要求詳見簡章，申請人需準備包括檢核表、申請表、僑居國永久或長期居留證影本、最高學歷證明及成績單（非中文需附中文譯本並驗證）、校長或教師推薦信兩封（需密封並簽名）及自傳和讀書計畫等資料。成績部分，「頂尖僑生獎學金」要求高中最後三年SAT 兩科目成績每科710分以上，或四分制GPA達3.42以上，五分制GPA則需達3.8以上；「傑出僑生獎學金」則要求SAT每科670分以上，四分制GPA達3.3以上，或五分制GPA達3.5以上。

申請文件需一式六份（推薦信除外），以掛號郵件寄至「CULTURE CENTER OF T.E.C.O. in L.A，9443 TELSTAR AVE. EL MONTE, CA. 91731」。申請截止日期為2025年3月31日（以郵戳為憑）。如有相關疑問，歡迎致電洛杉磯 華僑文教服務中心，電話：626-443-9999。