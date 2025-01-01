鑽石吧3委員開缺 1月底截止申請

鑽石吧市府規畫委員會、公園娛樂委員會、交通管理委員會三席委員席位開放當地居民應徵。（鑽石吧市府）

鑽石吧 市府三個委員會委員空缺並開放應徵，對城市規畫 、公園娛樂、交通管理等有興趣的當地居民，可在2025年1月底之前提出申請，爭取為大眾服務的機會。

根據鑽石吧市府發布的公告，目前市府共有三個委員會有委員空缺需要填補，分別是城市規畫委員會（planning commission）、公園娛樂委員會（parks and recreation commission）以及交通運輸委員會（traffic and transportation commission），招聘申請從2025年1月1日開始，截止日期為1月31日。

鑽石吧市府設有多個委員會，協助市議會商討地方城市法規和各種計畫，為市議會提供諮詢服務，比如規畫委員會通常會就城市規畫和土地使用事宜提供建議，公園和娛樂委員會就有關娛樂設施和規畫事宜提供建議，交通運輸委員會就交通流量和運輸系統事宜提供建議。每個委員會有五個席位。

申請人必須年滿18歲並已登記為鑽石吧的合法投票 居民。申請結束後，市議會將於2月進行任命，委員們的兩年任期將於3月開始。如需了解更多資訊並申請，可訪問鑽石吧市官網www.diamondbarca.gov/jobs；任何疑問，可發送電子郵件至[email protected]，或致電909-839-7014聯繫市書記官辦公室。