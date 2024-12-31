洛杉磯獲聖彼渚港海軍國防物資支援站部分棒球場所有權

洛杉磯獲聖彼渚港海軍國防物資支援站棒球場所有權將移交給洛杉磯市與洛米塔市。（國防部）

洛杉磯 市和洛米塔市（Lomita）30日宣布，獲得聯邦在聖彼渚（San Pedro）港海軍國防物資支援站部分棒球場的所有權。

洛杉磯民主黨聯邦眾議員Nanette Barragán表示，拜登日前簽署法令，將美國海軍在聖彼渚的國防物資供應站的部分土地所有權，轉交給洛杉磯市和洛米塔市。具體交接，將由美國海軍與洛杉磯地方政府談判協商完成。

該棒球場跨越洛杉磯市所屬的聖彼渚社區與洛米塔市，即2981 N. Gaffey街與3181 N. Gaffey街交匯處、以及26800 S. Western大道，該面積不小的地區，在海軍基地最近50年減少使用後，成為聖彼渚女子壘球協會、聖彼渚競技隊綜合訓練場和洛米塔少棒聯盟使用場地，當地人對該球場相當熟悉。

聖彼渚港海軍國防物資支援站從1943年以來，一直用於接收、儲存和分配加州、亞利桑納州和內華達州軍事用途柴油和噴氣燃料。 四年前，國防部 表示，將不再為長期使用該基地設施的非營利組織提供使用和維護費。之後，國防部大幅提高海軍基地的球場使用費。

聯邦軍事基地擁有權轉讓給民間，在南加並非第一次。橙縣 爾灣知名的大公園（Great Park）就曾是美國海軍陸戰隊航空基地。橙縣2001年獲得該基地總面積的28.8%，用作中央公園/自然保護區和多用途開發。