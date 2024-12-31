洛杉磯獲聖彼渚港海軍國防物資支援站部分棒球場所有權
洛杉磯市和洛米塔市（Lomita）30日宣布，獲得聯邦在聖彼渚（San Pedro）港海軍國防物資支援站部分棒球場的所有權。
洛杉磯民主黨聯邦眾議員Nanette Barragán表示，拜登日前簽署法令，將美國海軍在聖彼渚的國防物資供應站的部分土地所有權，轉交給洛杉磯市和洛米塔市。具體交接，將由美國海軍與洛杉磯地方政府談判協商完成。
該棒球場跨越洛杉磯市所屬的聖彼渚社區與洛米塔市，即2981 N. Gaffey街與3181 N. Gaffey街交匯處、以及26800 S. Western大道，該面積不小的地區，在海軍基地最近50年減少使用後，成為聖彼渚女子壘球協會、聖彼渚競技隊綜合訓練場和洛米塔少棒聯盟使用場地，當地人對該球場相當熟悉。
聖彼渚港海軍國防物資支援站從1943年以來，一直用於接收、儲存和分配加州、亞利桑納州和內華達州軍事用途柴油和噴氣燃料。 四年前，國防部表示，將不再為長期使用該基地設施的非營利組織提供使用和維護費。之後，國防部大幅提高海軍基地的球場使用費。
聯邦軍事基地擁有權轉讓給民間，在南加並非第一次。橙縣爾灣知名的大公園（Great Park）就曾是美國海軍陸戰隊航空基地。橙縣2001年獲得該基地總面積的28.8%，用作中央公園/自然保護區和多用途開發。
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