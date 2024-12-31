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社區活躍人士孫耀寧涉中國間諜案洛杉磯開庭 保釋遭拒

本報記者／洛杉磯報導
王愛琳（左一）、孫耀寧（右一）曾一起參加社區活動。（讀者提供）
王愛琳（左一）、孫耀寧（右一）曾一起參加社區活動。（讀者提供）

南加社區活躍人士孫耀寧涉嫌「中國間諜」案，12月30日（周一）在洛杉磯聯邦地區法院開庭。當天孫耀寧的前妻帶著5萬美元請求法庭保釋，但遭法官當庭拒絕。

30日的庭審從上午10時開始，持續半小時結束，地點位於洛杉磯E temple st 255號的加州中區聯邦地方法院大樓。嫌疑人孫耀寧穿一身白色衣服、白色褲子，帶手銬出庭。

根據當天參加庭審旁聽的會計師Michelle Wu提供的消息，庭審期間從始至終，孫耀寧沒有說一句話。他看上去神情自若，並與參加庭審的前妻、及孩子打招呼。

孫耀寧前妻帶著5萬美元、朋友也籌集5萬美元，共10萬美元，請求法庭保釋；但法官當場拒絕，並解釋如果允許孫耀寧保釋出獄，他可能會與南加民選官員，即起訴書中所說的「一號人物」（individual number one，王愛琳）串供。前妻保證，孫耀寧如獲保釋，只會待在家中，不會外出，但法官表示，無法相信，並擔心孫耀寧獲保釋後可能會出逃。

法庭紀錄、公開信息顯示，亞凱迪亞市議員王愛琳和孫耀寧曾共同參與數項投資，包括一家中文媒體。王愛琳2018年在洛杉磯成立非營利組織美國加州華人總商會（American Southwest Chamber of Commerce，ASCC）。2023年，曾擔任該商會會長的註冊會計師Michelle Wu提告王愛琳、孫耀寧，稱對方誣告自己盜用該組織的資金。此案目前仍在審理中。

據悉，30日的庭審，王愛琳沒有到場。嫌犯孫耀寧繼續被羈押，等待接下來的法律程序。

洛杉磯 加州 南加

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