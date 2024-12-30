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蒙市迎春年節展 南加最熱鬧新春街會

洛杉磯訊

由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2025世界日報蒙市迎春年節展」，將於1月18日、19日熱鬧迎新年。此次活動現場規劃了吃喝玩樂近200個攤位參加，特別參展設置專區，千萬別錯過。

新春街會美食自然是必不可少，活動現場規劃近50個美食攤位帶來各地獨具特色的美食，羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、糖葫蘆、棉花糖、東北烤串等，無論是道地的古早味，還是異國風情美食，都應有盡有，絕對讓民眾大飽口福。

超過150家攤商齊聚嘉偉大街（Garvey Ave.）一同鬧新春，蒙市迎春年節展每年吸引超過150家特色商家進駐此活動，無論是年貨零嘴、伴手好禮、中國風飾品、彩色風車等，都能夠在蒙市年節展中一次滿足，今年尤其有不少首次參加的活動廠商，定能為所有民眾帶來全新的街會體驗。

除了好吃好逛之外，現場還為小朋友們打造好玩的遊樂嘉年華，在丁胖子廣場上的遊樂設施，適合全家一起共享樂趣，孩子們最愛的迪士尼樂園，也將在靠近Alhambra大道的區域設置展位，打造適合親子互動的系列活動，為與會者帶來無限驚喜和快樂。

為迎接蛇年，本次主舞台布置都將體現濃濃的「蛇年」特色，連續兩天、表演節目嗨不停。除了舞龍舞獅表演團為新春活動揭開序幕之外，現場也將邀請到街舞、武術、肚皮舞、樂隊演奏，以及川劇變臉表演者等各種表演，將為民眾帶來視聽盛宴。主舞台上會通過猜燈謎等互動方式，為大家放送H Mart禮卡、紅包和各色美食飲品，活動尾聲的現場大抽獎還有由長榮航空贊助的洛杉磯至台北往返豪經艙機票、H Mart禮卡等豐富好禮，歡迎所有民眾一同前來鬧新春。

「2025世界日報蒙市迎春年節展」將於1月18日（周六）上午10時至晚9時、19日（周日）上午10時至晚7時封街廟會迎新春。現場免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉惠爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。

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