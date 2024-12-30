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聖塔瑪格麗塔牧場市 列加州最安全小鎮 華人聚居蒙特利公園市排名近墊底

洛杉磯縣訊
南加州的聖瑪格麗塔牧場市入選全美最安全小城鎮榜單，排名第15。（Rancho Santa Margarita官網）
南加州的聖瑪格麗塔牧場市入選全美最安全小城鎮榜單，排名第15。（Rancho Santa Margarita官網）

近期，個人理財網站MoneyGeek公布全美最安全小城鎮排行榜，印第安納州的哥倫布市（Columbus）位列榜首，而加州僅橙縣的聖塔瑪格麗塔牧場市（Rancho Santa Margarita）入圍前20名，華人聚居的蒙特利公園市排行1009名，近乎墊底。

MoneyGeek的研究團隊分析去年聯邦調查局（FBI）超過1000個人口介於3萬至10萬的小城犯罪數據，並依據邁阿密大學與丹佛科羅拉多大學（University of Colorado Denver）的研究，分析每個城鎮的犯罪狀況，包括受害者的財產損失、醫療費用，以及審判司法開支等。 結果顯示，印第安納州的哥倫布市，在財產犯罪率方面居全美最低，而暴力犯罪率也處極低水準，成為全美最安全的小城。同時，美國東北地區的小城鎮表現尤為突出，在前20名中占多數。

南加州唯一入榜的聖瑪格麗塔牧場市，排名第15；其暴力犯罪率（包括謀殺、過失殺人、性侵與搶劫等）在美國西部表現優異，財產犯罪率也相對較低，充分展現該地的治安優勢。

然而，並非所有小城都享有安全之名。研究顯示，密西根州的薩吉諾（Saginaw）暴力犯罪率最高，新澤西州的大西洋城（Atlantic City）財產犯罪率居首。

在這份研究涵蓋的1061座城鎮中，南加州的排名也呈現巨大落差。與聖瑪格麗塔牧場市排名靠前相對應的，是康普頓（Compton）和蒙特利公園市的第1038名和第1009名，幾乎墊底。其中，蒙特利公園市是華人聚居地區，此結果引發部分居民不解。居住在該市超過五年的李女士表示，對蒙市近乎墊底的結果感到驚訝，她在這裡生活期間，並未親身遭遇任何犯罪事件。

司法與鑑識科學專家譚博拉（Tracy L. Tamborra）表示，「安全感的認知應基於更多層面，不僅是犯罪率。」不過，譚博拉指出，如果只看犯罪數據，小城鎮通常被認為比大城市更安全，當然也存在一些例外。

去年FBI的報告涵蓋全美1萬6000個執法機構數據。值得注意的是，FBI的數據分析，依賴其「統一犯罪報告計劃（Uniform Crime Reporting Program）」，由於並非所有執法機構都參與該計劃，數據存在一定不完整性。 此外，FBI最新報告指出，2023年全美暴力犯罪總體下降3%，其中謀殺與非過失殺人案的降幅尤為顯著。MoneyGeek的研究認為，這一趨勢顯示美國整體治安環境正在穩步改善。

蒙特利公園市 暴力犯罪 FBI

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