資深地產經紀：明年南加房地產復甦 有望成長10-20%

南加資深華人地產經紀預測，2025年南加州房地產將出現復甦，尤其是經濟型住房。（領先地產提供）

房屋中介佣金改革，影響2024年全美整體房地產 走勢；但在數月陣痛後，歲末出人意料強勢反彈。南加 資深華人地產經紀預測，2025年南加房地產，將出現近年罕見的復甦；尤其是經濟型住房，買賣雙方市場都可望出現喜人景象。

領先地產集團（Pinnacle Real Estate Group）總裁龔朋良表示，秋季的佣金改革，使得房地產行業面臨新挑戰。他認為，佣金改革的初衷是良好的，讓買家、賣家和經紀人間都更透明化。不過佣金改革，也使很多資源有限的地產公司和經紀人舉步維艱，數月內不少地產公司嚴重「吃不飽」，一些公司甚至瀕臨退出市場競爭。

在改革的挑戰中，龔朋良也看到，地產行業的服務品質，正在往更好的方向發展；為新一年的全美地產服務市場，打下基礎。

「我非常看好2025年的南加州 房地產市場，」龔朋良認為，首先是執政黨更迭，商人背景的川普再度當選總統。川普一直對房地產有很大熱愛，相信他對該行業的影響力，有更好表現。龔朋良表示，從事房地產30多年，近年加州房地產一波三折；僅2024年，旗下公司業績掉了10%，這還是加州規模較大的華人地產公司。據他所知，其他的地產公司同期業績下滑二成甚至攔腰折損的，大有人在。「2024是近年來生意最冷的一年」。

他認為，2024年利率高起、佣金改革，再加上整體經濟低迷，都直接影響全美和加州的房地產市場；但2025年，這些不利因素都可望改變，阻力減少。

龔朋良認為，與全球很多地方相比，美國房地產市場算是上乘，優質資產數量，將歐洲遠遠拋在後面。他相信2025年全球還會有更多買家來美國投資，全年氣候優良的南加州，在地理位置上得天獨厚，除受亞洲買家喜愛，不少歐洲人也對加州情有獨鍾。

他預測，2025年加州和南加州的房地產成交量，至少有10%至20%成長；如果利率能夠再降一些，刺激成長可能超過20%，相當樂觀。

2025年是下手買房的好機會嗎？龔朋良認為，房地產任何時候都可以買或賣，關鍵是做好功課，爭取利益最大化。他解釋，美國的房地產價格50年來大勢上揚，除其間遇到幾次大的調整外，房地產價格整體來說是拋物線往上走。

不過他同時提醒，如果是房地產投資，需要多點小心，不要超過所能負擔範疇。自住房任何時候都可以買，他表示，根據長期的統計數據，美國自住房平均每八年換一次，基本上都能夠得到一定程度的增長回報，比如爾灣的房價，在過去幾年急劇飆漲，很多人認為不適合購買；但事實上，價格依然繼續往上走。他認為，華人越來越多的鑽石吧、約巴林達（Yorba Linda）、布瑞亞（Brea）等城市，都是自住房買家的好選擇。