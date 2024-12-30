洛杉磯華文作家協會 追思葉周

洛杉磯華文作家協會29日為協會榮譽會長葉周舉辦追思會。（洛杉磯華文作家協會提供）

洛杉磯 華文作家協會29日為協會榮譽會長葉周舉辦追思會，回顧這位資深作家在海外華文文學創作的辛勤筆耕與文學建樹。

洛杉磯華文作家協會會員和南加華文文友，當天上午匯集艾爾蒙地 （El Monte）偉博文化中心。追思會現場布置得莊嚴肅穆，音樂低回。

洛杉磯華文作協監事長黃宗之和會長王偉先後致悼詞。楊慰慰、申美英宣讀各友協團體發來的唁電。葉周的女兒Audrey、弟弟葉新紅分別通過作家協會會員代讀懷念感言。

華文作家協會表示，葉周為人謙遜、溫文爾雅、主持正義、客觀公正。在擔任協會榮譽會長期間，他一直是協會脊樑般的人物，在關注提高自身閱讀寫作同時，對協會會員，同行後學也愛護有加，盡力提攜。他的去世是華文作家協會重大損失，也是海外華文文學界的重大損失。

葉周曾擔任美國洛杉磯華文作家協會會長、監事長，他也是北美華文文學領軍人物，曾出版長篇小說「美國愛情」、「丁香公寓」；散文集「文脈傳承的實踐者」、「地老天荒」、「城市歷史中的愛」等。先後在「收穫」、「上海文學」、「延河」等雜誌發表散文、小說等作品。多年來一直是海內外華文研究者關注的重點作家之一。

葉周作為美國洛杉磯華文作家協會資深會員和會長，多年來致力協會發展和成長。他擔任會長期間，創辦協會文學刊物「洛城小說」；率領協會作家遠赴廣州參加首屆世界華文文學大會，這也是作家協會集體在世界華語文學界的首次亮相；加入世界華文文學聯盟；發起舉辦美中華文文學論壇；帶領協會會員赴北京參加在釣魚台 國賓館舉行的開幕式。

洛杉磯華文作協榮譽會長盧威、中國駐洛杉磯文化參贊王太釔、中國世界華文文學學會會長白舒榮，香港「文綜」雜誌主編陳瑞琳等出席追思會。