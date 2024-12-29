亞裔名人堂 明年活動豐富

喜劇演員黃西參與亞裔名人堂年度假日籌款活動。（記者張宏／攝影）

亞裔 名人堂（Asian Hall Of Fame）日前在格蘭岱（Glendale）年度假日籌款活動上公布2025年重要活動日程，名人堂明年將致力於與橙縣音樂舞蹈中心合作建造新的亞裔名人堂表演中心。

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）表示，亞裔的文化遺產是幾代人建立起來的。一名年度人物會影響許多人，眾多出色亞裔聚集在一起，共同增強社會的力量。亞裔名人堂以充滿活力的狀態和年度主題「一人之力」迎接第21個年頭，名人堂對未來亞裔協同效應的結果感到期待和興奮。

亞裔名人堂董事Lily Li（中）、CEO謝明錦（右）參與年度假日籌款活動。（記者張宏／攝影）

她說，亞裔名人堂表演中心將於2027年竣工開放，這裡將成為美國第一個亞裔和原住民 的表演藝術中心，成為亞裔在美國的文化里程碑。表演藝術中心配有可伸縮座椅的多功能娛樂場所，將成為亞裔名人堂年度人物活動、標誌性音樂會、電影節、體育邀請賽、電子競技等活動的官方中心。劇院還將為社區團體和學生表演提供場地。同時為向邊緣化女孩和女性提供全面的解決方案，亞裔名人堂的創傷倡議計畫，將在太平洋入境口岸啟動人口販賣救援計畫。

淘租公創始人Maggie Tseng（左）和華人藝術家Momo王（中）及Maggie助理合影。（記者張宏／攝影）

名人堂2025年11月1日將在洛杉磯 舉辦年度人物頒獎典禮，在1月16日聯合Sold Out Foundation舉辦Roman Gabriel傳奇領袖慶典活動，2月1日的太平洋交響樂團賀歲音樂會活動，3月15日在千禧Beltmore舉辦下午茶募款活動，以及5月1日慶祝亞裔節日和12月2日舉辦美中女性領袖論壇等。

亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）日前在年度假日籌款活動上公布，名人堂明年將致力於建造新的亞裔名人堂表演中心。（記者張宏／攝影）

在年度假日籌款活動上，喜劇演員黃西和梁嬌穎，兔斯基創造者，華人藝術家Momo王、淘租公創始人Maggie Tseng、萬向美國總裁倪頻代表Yi Zhang、GAME Network 的Xiao Winter、名人堂董事Andy Henry、Lily Li和 Keith Hamasaki等人參加假日募款活動，為慈善慷慨解囊。現場來賓分享自己明年計畫，黃西表示，他明年將會在社交網絡上做更多挑戰和創新。Momo王希望用自己的繪畫和動畫作品展示亞裔的聲音和力量。Maggie Tseng則希望將事業擴展到全美多個城市。