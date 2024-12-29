攜手饒舌歌手 華裔作曲家曾華宣出新輯

華裔作曲家曾華宣與饒舌歌手YO$HMAN攜手推出融合中西音樂元素的EP專輯。（受訪者提供）

華裔 作曲家曾華宣（Hua-Hsuan Tseng，藝名HUA）與新銳饒舌歌手YO$HMAN合作推出嶄新EP專輯（迷你專輯）。專輯以中西融合為主軸，透過傳統樂器與現代饒舌音樂的對話，展現獨特的跨文化藝術價值。

來自台灣的曾華宣，擁有哥倫比亞學院（Columbia College Chicago）音樂作曲碩士學位，專攻影視音樂創作。她長年致力於融合古典、電子與中國傳統音樂元素，其作品常見二胡、古箏、琵琶等傳統樂器與現代音樂製作巧妙結合，建立獨樹一格的音樂風格。

曾華宣說，結合對中國音樂的熱愛與現代音樂技術，並與YO$HMAN合作，是挑戰也是機會。（受訪者提供）

這次跨界合作EP專輯，由曾華宣負責傳統樂器演奏與整體音樂製作，YO$HMAN則以其特色的創新饒舌風格注入新意，為專輯帶來獨特聽覺體驗。作品中東方傳統樂器與現代節奏的碰撞，呈現令人耳目一新的音樂層次。

「能夠結合我對中國音樂的熱愛與現代音樂的技術，並與YO$HMAN這樣才華洋溢的藝術家合作，是挑戰也是機會。」曾華宣表示，這張EP專輯，代表她音樂創作歷程的重要里程碑。YO$HMAN則補充︰「這次合作是一場文化對話，我希望能鼓舞更多人突破界限，在音樂中找到共鳴。」

這張EP將在Spotify 、Apple Music等主要數位音樂平台同步發行。同時，創作團隊也計畫在未來幾個月舉辦一系列現場演出。