台灣體育燒友創辦運動服品牌DAVILLAGE 打入聖谷校園市場

鄭駿餘表示，他的理想是為美國體育市場提供舒適、優質且經濟實惠的運動服裝。（記者楊青/攝影）

由台灣年輕體育運動發燒友創辦的運動服裝品牌DAVILLAGE進軍美國市場，成功闖入南加聖蓋博 谷地區的學校，成為部分中學和高中體育隊的隊服。

DAVILLAGE日前在聖蓋博谷地區贊助舉辦籃球比賽，為推廣青少年體育運動籌款。DAVILLAGE創辦人、美國市場推廣負責人鄭駿餘表示，他從小喜歡運動，希望將台灣的運動品牌，介紹給更多美國人；讓大家能夠花不多的錢，就能穿上舒適、漂亮的品牌服裝。

鄭駿餘2011年在台灣讀大學時，和志同道合的同學創立DAVILLAGE，「因為我們這些喜歡運動的年輕人，都喜歡最Cool、最舒適的運動服」。DAVILLAGE在十多年間，受到台灣運動愛好者喜愛，還成為新竹街口攻城獅、台啤英熊籃球隊等職業球隊的合作夥伴。

鄭駿餘表示，他2017年從台灣來美留學，在阿蘇薩太平洋大學（APU）學習工商管理，認識不少聖蓋博谷地區喜歡運動的年輕人；大家都覺得，應該把DAVILLAGE市場擴展到美國。短短一年，DAVILLAGE已成為鑽石吧 高中、奇諾岡高中和哈仙達岡學區威爾遜中學的校隊練習和比賽服。

鄭駿餘表示，受到「灌籃高手」漫畫的影響，他從小就喜歡打籃球，經常在球場上一練就是幾個小時，也因此成為學校運動健將。他發現，每個喜歡運動的孩子，不僅對運動感興趣，對穿著衣服也很在意。團隊比賽時，更希望有舒服又實穿的運動服，絕對不能輸給對方。雖然鄭駿餘現在已38歲，不能再像以往一樣在球場瘋狂奔跑，但他一直保持打籃球的運動習慣，而且開始愛上鐵人三項運動，每年都安排比賽，也參加過洛杉磯地區的鐵人三項。他新年的目標，是回台灣參加鐵人三項賽，且希望成績可以進到半職業水平。

他表示，體育運動讓世界變大，在運動中結識很多朋友，也鍛煉團隊合作和溝通技巧，而DAVILLAGE在美國的推廣，不僅讓他學有所用，這個來自台灣的品牌，也讓更多的美國人看見台灣。他介紹，DAVILLAGE分為兩條生產線，一條是定製化運動服，另一條是特製運動服；即高中、大學或者小學的運動隊定製運動服，以及大眾市場的特製。他認為，台灣有很強的布料紡織技術，在舒適度和著色方面都有特長，可以很好運用在運動服裝上，除運動服裝，休閒運動服同樣有廣闊市場。