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不敵網購 南加華人區節後消費 餐飲熱服飾冷

記者邵敏／亞凱迪亞報導
鼎泰豐餐飲店的門口一如既往排著長隊。（記者邵敏／攝影）
鼎泰豐餐飲店的門口一如既往排著長隊。（記者邵敏／攝影）

每年的12月26日是傳統的聖誕節後促銷，零售商通常會提供高折扣吸引消費者，減少商品庫存。但洛杉磯縣亞凱迪亞市的大型購物中心，當天卻沒有迎來熱鬧人流；大部分商家都比較冷清，只有餐飲及幾家美妝店生意火爆，門前排起長隊。

連鎖美妝店絲芙蘭(Sephora)，當天折扣商品再享八折。（記者邵敏／攝影）
連鎖美妝店絲芙蘭(Sephora)，當天折扣商品再享八折。（記者邵敏／攝影）
Lush美妝店限制人流，消費者耐心的在外面排長隊等候。（記者邵敏／攝影）
Lush美妝店限制人流，消費者耐心的在外面排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

視頻來源：記者邵敏

聖塔安尼塔購物中心在26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）
聖塔安尼塔購物中心在26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

聖塔安尼塔購物中心，華人常稱為「Arcadia mall」，26日聖誕節後，商場的聖誕裝飾依舊光彩奪目，節日氣氛濃厚。商家推出的折扣力度也不小，卻沒有迎來預期人流。上午開店後至中午時分，顧客寥寥，一直到下午2、3時，才逐漸增多。當天購物中心一些服裝店全場四折，但買氣較差，有店員表示， 「聖誕前幾天客流量比較大，很多人來買聖誕禮物；現在過了節，消費需求下降，人都沒有了。 」

華人喜歡的服裝品牌Zara，往年這個時候都會大排長龍，今年明顯冷清。當天店內指定服飾六折、有些七折，華人林小姐在店內選購。她表示，這樣的折扣力度不算大，以前都是全場六折、甚至五折，「我記得往年店內人擠人，結帳都要排隊很長時間，今年不知為何，顯得很冷清。」

相比其他店，Zara當天中午人流還算多，Zara對面新擴建的宜家（IKEA）家具小型賣場，人氣更差，只有幾人在閒逛，看上去店員比消費者還多。梅西百貨（Macy's）的化妝品櫃台，同樣門可羅雀，一位華裔店員介紹，化妝品的實體店最近幾年生意都不好，人們更傾向網購，「說實話，網上折扣力度通常都比店裡大，選擇性也更廣，這可能是我們生意不好的主要原因」。

不過，商場裡的餐飲店生意一如既往興隆。鼎泰豐的門口如往常般排著長隊，無論華洋食客，對小籠包等中式點心的喜愛程度始終不減。新開的一家豚骨拉麵館生意同樣火爆，張先生帶著孩子在門口排隊，他說每次來吃都要等位，有時長則一小時，「最近幾年通貨膨脹，什麼東西都貴，不是必需品就儘量不買，但民以食為天，特別是華人最愛上飯館，再貴也總要來吃」。

以手工香皂知名的Lush美妝店，指定商品五折，吸引不少顧客。（記者邵敏／攝影）
以手工香皂知名的Lush美妝店，指定商品五折，吸引不少顧客。（記者邵敏／攝影）

有些小眾品牌的美妝店，26日排著長隊，以手工香皂知名的Lush美妝店，當天指定商品五折，吸引不少顧客。因為店內限制人流，所以等待進店的消費者，需要耐心在外面排長隊。不過，連鎖美妝店絲芙蘭(Sephora)，當天折扣商品再享八折，卻未能吸引大量人流。

商家推出折扣力度不小，卻沒有迎來預期人流。（記者邵敏／攝影）
商家推出折扣力度不小，卻沒有迎來預期人流。（記者邵敏／攝影）

相比實體店，聖誕節後的網上促銷活動，更能吸引年輕消費者。華人Lida李表示，「我們想買的，基本上都網購了，去商場只為感受節日氣氛或聚餐聊天。再說最近流感病毒似乎又有抬頭之勢，能不去人多的地方，就盡量不去」。

商場的聖誕裝飾光彩奪目，但人流不多。（記者邵敏／攝影）
商場的聖誕裝飾光彩奪目，但人流不多。（記者邵敏／攝影）

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