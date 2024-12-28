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聖誕節後折扣誘人 聖谷東區民眾搶便宜

記者楊青／洛杉磯報導
聖誕節後大甩賣，不少知名品牌提供減價50%的優惠。（記者楊青／攝影）
聖誕節後大甩賣，不少知名品牌提供減價50%的優惠。（記者楊青／攝影）

聖誕節後大甩賣，提振聖谷東區買氣。許多商品攔腰折價，不少知名品牌殺到原價的兩成甚至一成，民眾忍不住再次血拼。

聖誕節後大甩賣吸引聖蓋博谷東區人潮，許多商品攔腰減價。（記者楊青／攝影）
聖誕節後大甩賣吸引聖蓋博谷東區人潮，許多商品攔腰減價。（記者楊青／攝影）
許多商品提供誘人折扣。（記者楊青／攝影）
許多商品提供誘人折扣。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷東區和山腳地區商家，26日推出「50% off」「75% off」的降價大標牌。有民眾表示，節前已完成採購，但聖誕節後的大折價，實在讓人忍不住，尤其是一些耐用品和節日用品，新的一年和未來都可以使用，節後正是撿便宜的好時節。

民眾選購打折商品。（記者楊青／攝影）
民眾選購打折商品。（記者楊青／攝影）
聖誕節後，禮物包裝紙提供較高折扣。（記者楊青／攝影）
聖誕節後，禮物包裝紙提供較高折扣。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷山腳的格蘭杜拉市（Glendora），Kohl's百貨的聖誕相關商品全部折價50%至70%；從各種聖誕小裝飾到居家廚房用品，從節日禮品包裝紙到服裝，都有不少淘寶民眾。從聖迪瑪斯（San Dimas）前來購物的洪女士表示，選擇節後外出購物，一來是放假有時間，出來看看人潮和感受節日氣氛；二來是看看有沒有便宜可撿。她花費5美元購買好幾捲禮物包裝紙，「美國節日多，孩子的生日和節日都要送禮，全年都用得著」。

和服裝專櫃較為冷清形成對比，家居用品店Bath & Body Works和Bed Bath & Beyond最為熱鬧。Bath & Body Works所有的蠟燭、個人清潔和護膚用品、藝術肥皂等，減價50至75%；Bed Bath & Beyond的家具和儲存系列用品，全部減價70%。

聖誕節後大甩賣吸引聖蓋博谷東區人潮，部分商品有75% off的大額折扣。（記者楊...
聖誕節後大甩賣吸引聖蓋博谷東區人潮，部分商品有75% off的大額折扣。（記者楊青／攝影）
聖誕節後大甩賣吸引聖蓋博谷東區人潮。（記者楊青／攝影）
聖誕節後大甩賣吸引聖蓋博谷東區人潮。（記者楊青／攝影）

「每年聖誕節節後的大甩賣，是我們全年最大的銷售高峰之一」，Bath & Body Works工作人員Sandy表示，很多人在聖誕節前購買禮物送給親人和朋友；聖誕節後。則是買降價產品送給自己。而且新年過後，很快就是情人節，很多人會購買香味乳膏、藝術香皂、香水、蠟燭等送禮；倘若現在購買，通常可以節省較多。

聖誕節後大甩賣，吸引聖蓋博谷東區人潮。（記者楊青／攝影）
聖誕節後大甩賣，吸引聖蓋博谷東區人潮。（記者楊青／攝影）
聖誕節後大甩賣吸引聖蓋博谷東區人潮，圖為民眾選購打折商品。（記者楊青／攝影）
聖誕節後大甩賣吸引聖蓋博谷東區人潮，圖為民眾選購打折商品。（記者楊青／攝影）

「本來24.99至26.99美元的香味蠟燭，現在10.95美元，每一盒就省十多元」，新年5月即將高中畢業的Melodis表示，她有八個朋友要送，不到100美元就解決問題。

部分知名品牌商品，原價兩成甚至一成就能拿下，民眾忍不住再次血拼。（記者楊青／攝影...
部分知名品牌商品，原價兩成甚至一成就能拿下，民眾忍不住再次血拼。（記者楊青／攝影）

數位產品方面，也有較好折扣。例如亞馬遜Apple Beats Studio Pro減價51%，從350美元降至170美元；Sony WH-1000XM4，減價43%，從348美元降至198美元；Beats Studio Buds減價47%，從150美元降至80美元；iRobot Roomba減價40%，從250美元降至149美元。

沃爾瑪（Walmart）的聖誕節後折價商品，包括多款高清智能電視、行動電腦、音響、耳機、個人健保用品和居家清潔電子產品等。其中Samsung 65吋4K高清電視減價20%，從470美元降至378美元；Vizion 65吋4K高清電視降價23%，從428美元降至328美元；HP15.6吋行動電腦減價34%，從379美元降至249美元。原價700美元的ArtSea 4K投影機，現在只要70美元。

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