我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

州府注資公立大學廣建宿舍 擴大低收入學生住房選擇

記者啟鉻／綜合報導
加州州立理工大學校區學生宿舍。（記者啟鉻／攝影）
加州州立理工大學校區學生宿舍。（記者啟鉻／攝影）

橙縣紀事報（Orange County Register）報導，南加多所公立大學正掀起建設潮，投入數十億美元開發學生宿舍，這得益加州推動擴大低收入學生住宿的選擇。新宿舍開發足以容納至少1萬2000名大學生，緩解南加地區學生宿舍短缺問題。

加州社區大學、聖安東尼山學院（Mt.SAC）華裔理事陳淑卿表示，未來或考慮與波莫那理工州大（Cal Poly Pomona）合作，解決學生可負擔住房問題。

據報導，這些新宿舍開發案，包括Dominguez Hills州大（Cal State）可容納288名學生的小型宿舍建案，以及聖地牙哥加大（UC San Diego）可容納5000名學生的學生宿舍，這些項目是加州投入數億美元，開發新學生宿舍項目一部分，目的是解決學生（尤其是低收入學生）住宿難的問題。目前南加的公立大學共有15個宿舍開發案在規畫，以及在審批或開發不同階段。

儘管加州州立大學以往被視為通勤學校，但各校區也在持續增加宿舍；2015年以來，已建造可容納至少5900名學生的宿舍空間。目前，加州州立大學系統六所大學正在建設新宿舍，總投資額接近6億美元，最終將新增2040個住宿單位，其中超過1700個單位為低收入學生提供。據州府數據，可負擔住房補助計畫為南加的四所加州大學提供2億5100萬美元資金，為該地區六所加州州立大學提供3億3100萬美元資金。

此次學生宿舍開發熱潮，部分由加州首次推出的補助計畫注資，該計畫為支持社區學院和大學的可負擔住房設立。在過去三年中，州府已批准近22億美元的建設資金，用於全州範圍內的學生宿舍項目。前眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），是這項學生宿舍補助計畫的設計者，他表示，「這是加州100年來首次採取行動，補貼學生宿舍的開發建設」。

該計畫反映州府對解決學生住房危機的重視，尤其是幫助低收入學生獲得可負擔住宿方面。麥卡錫指出，愈來愈多的學生無法負擔在校區和附近的住宿，他們可能放棄就讀大學；該項目可減少障礙，讓更多學生有機會接受高等教育。

雖然這些新宿舍建案在一定程度上緩解該地區的學生住房短缺，但根據州政府數據，這些措施可能無法完全解決問題。加州州立大學系統2022年曾預估，建設中的項目完工後，南加仍需要額外為1萬3506名學生解決住宿問題。

除州府撥款補助，學校也努力尋找其它資金來源，包括與私營機構合作，進一步擴展學生宿舍建設規模。一些校區的項目，還融入可持續發展設計，提供更多經濟和環保居住選擇。

加州大學 低收入 南加

上一則

南加「奶牛村」 家家彩燈過聖誕

下一則

洛杉磯市中心地標酒店付之一炬 消防局宣布「重大緊急狀態」

延伸閱讀

加州全保註冊人數創歷史紀錄

加州全保註冊人數創歷史紀錄
加州新法上路 租客權益更進一步 房東又難了

加州新法上路 租客權益更進一步 房東又難了
通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮
加州爆禽流感 紐約華人超市蛋價翻倍 烘焙與餐館喊吃不消

加州爆禽流感 紐約華人超市蛋價翻倍 烘焙與餐館喊吃不消
加州外海強烈低氣壓 灣區沿岸26至28日將迎巨浪

加州外海強烈低氣壓 灣區沿岸26至28日將迎巨浪
可負擔住房法越權 新州又有5市鎮狀告州府

可負擔住房法越權 新州又有5市鎮狀告州府

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

2024-12-22 18:16
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」