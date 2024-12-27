州府注資公立大學廣建宿舍 擴大低收入學生住房選擇

加州州立理工大學校區學生宿舍。（記者啟鉻／攝影）

橙縣紀事報（Orange County Register）報導，南加 多所公立大學正掀起建設潮，投入數十億美元開發學生宿舍，這得益加州推動擴大低收入 學生住宿的選擇。新宿舍開發足以容納至少1萬2000名大學生，緩解南加地區學生宿舍短缺問題。

加州社區大學、聖安東尼山學院（Mt.SAC）華裔理事陳淑卿表示，未來或考慮與波莫那理工州大（Cal Poly Pomona）合作，解決學生可負擔住房問題。

據報導，這些新宿舍開發案，包括Dominguez Hills州大（Cal State）可容納288名學生的小型宿舍建案，以及聖地牙哥加大（UC San Diego）可容納5000名學生的學生宿舍，這些項目是加州投入數億美元，開發新學生宿舍項目一部分，目的是解決學生（尤其是低收入學生）住宿難的問題。目前南加的公立大學共有15個宿舍開發案在規畫，以及在審批或開發不同階段。

儘管加州州立大學以往被視為通勤學校，但各校區也在持續增加宿舍；2015年以來，已建造可容納至少5900名學生的宿舍空間。目前，加州州立大學系統六所大學正在建設新宿舍，總投資額接近6億美元，最終將新增2040個住宿單位，其中超過1700個單位為低收入學生提供。據州府數據，可負擔住房補助計畫為南加的四所加州大學 提供2億5100萬美元資金，為該地區六所加州州立大學提供3億3100萬美元資金。

此次學生宿舍開發熱潮，部分由加州首次推出的補助計畫注資，該計畫為支持社區學院和大學的可負擔住房設立。在過去三年中，州府已批准近22億美元的建設資金，用於全州範圍內的學生宿舍項目。前眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），是這項學生宿舍補助計畫的設計者，他表示，「這是加州100年來首次採取行動，補貼學生宿舍的開發建設」。

該計畫反映州府對解決學生住房危機的重視，尤其是幫助低收入學生獲得可負擔住宿方面。麥卡錫指出，愈來愈多的學生無法負擔在校區和附近的住宿，他們可能放棄就讀大學；該項目可減少障礙，讓更多學生有機會接受高等教育。

雖然這些新宿舍建案在一定程度上緩解該地區的學生住房短缺，但根據州政府數據，這些措施可能無法完全解決問題。加州州立大學系統2022年曾預估，建設中的項目完工後，南加仍需要額外為1萬3506名學生解決住宿問題。

除州府撥款補助，學校也努力尋找其它資金來源，包括與私營機構合作，進一步擴展學生宿舍建設規模。一些校區的項目，還融入可持續發展設計，提供更多經濟和環保居住選擇。