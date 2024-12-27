南加「奶牛村」 家家彩燈過聖誕

綠色的木結構房子，紅色條紋的門窗裝飾，聖誕老人的家就在這裡。（記者邵敏╱攝影）

聖誕假期出門觀賞節日彩燈，是一家老小最期待的事。南加聖蓋博谷附近有一條隱秘的小路，每年家家戶戶都盛裝打扮迎接聖誕節 ，每個房子都有獨立的主題，一路可見大小奶牛故稱為「奶牛村」，還可以找到聖誕老人在北極的家。

（視頻來源：記者邵敏）

位於洛杉磯 縣蒙羅維亞市（Monrovia）的Valmont Drive上的聖誕一條街，就在這個城市靠近山區的地方，從華人區亞凱迪亞 市中心出發，往北邊的山上開，約十幾分鐘車程即可到達。張先生一家每到聖誕節就會去那裡享受節日氣氛，第一次去的時候覺得「十分驚艷」，此後每年樂此不疲。

與別處不同，此地十分安靜。一到這條街，彷彿遠離洛杉磯的城市喧囂，進入北歐的小村莊，街口立著一塊路牌，指示北極就在這裡。綠色的木結構房子，紅色條紋的門窗裝飾，聖誕老人的家就在路中間，院子裡到處插著彩色的糖果棒，幾隻馴鹿拉著飛天雪橇，準備出發給世界各地的孩子們派送禮物。 一路可見大小奶牛，這裡被稱為「奶牛村」。（記者邵敏╱攝影）

每戶人家都精心裝扮自己的房屋，且有各自主題。有的屋頂上，停放著一架螺旋槳飛機，整裝待發；有的院子裡，可愛的大熊坐在椅子上，不停地旋轉嬉戲；史努比和它的好朋友，歡迎人們加入遊戲中。整個村莊還有個共同的元素，那就是奶牛。隨處可見惟妙惟肖的牛，姿態各異、生動有趣，有些奶牛正在開音樂派對，有些則戴著溫暖的圍巾一家過冬。好客的主人出門招呼，向遊客介紹裝飾背後的有趣故事，並引以為豪。

Yelp上，人們對Valmont Drive這條聖誕裝飾街的評價不多，可見是個小眾之地，但幾乎每條評價都很高。有遊客說：「我期待的都實現了，太可愛，整個社區都是燈光，到處有奶牛的裝飾品，孩子很喜歡。」有遊客寫著，隱藏的小寶石，古色古香的聖誕彩燈驅動器，這是條安靜的街，每棟房子都裝飾著彩燈，乳牛擺出各種慶祝姿勢。