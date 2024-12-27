爾灣社區感恩派對 魔術、舞樂齊登場

董智豪與饒穎凡演唱歌曲「請跟我來」。（主辦方提供）

由美國領創商業聯盟、中美街舞文化發展交流協會（ACSDA）與ASP魔法教育聯合舉辦的「爾灣 社區感恩派對——藝術與文化之夜」，11月底在爾灣市M.A.D.舞房（Sky校區）舉行，時任蒙特利公園市 市議員饒影凡（Yvonne Yiu）、森林湖市市議員于淼（Benjamin Yu）、聖蓋博 市候任市議員赫喬治（Jorge Herrera Avila），以及爾灣市副市長阿格蘭（Larry Agran）的代表Scotty Hong等嘉賓出席。

這場以音樂、舞蹈和魔術等藝術形式為主題的慶典，不僅是感恩節的慶祝活動，更傳遞對社區的感謝之情，活動由知名主持人史辰主持。饒影凡在致辭中動情地表示，她選擇演唱「請跟我來」這首歌，是因為兩年前好友、馬明偉老師在蒙市槍擊案中不幸去世。他生前經常和她合唱這首歌，這首歌承載著她對他的深深懷念，想用歌聲表達對他的思念，也向社會各界致以衷心的感謝。她指出，過去兩年，蒙特利公園市經歷了許多艱難時刻，但我們得到了來自各界的支持與關懷。這份溫暖讓她更加堅信，社區的力量和愛將幫助我們重建信心，迎接更美好的未來。

活動中，于淼、赫喬治，以及Scotty Hong等嘉賓也相繼致辭，肯定本次感恩派對促進社區團結和文化交流的重要意義，同時感謝主辦方及所有參與者對社區發展的支持。他們的出席不僅為活動增添光彩，也體現地方政府對藝術與文化發展的高度重視與推動。