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百年聖誕燈船遊行 新港灘夜色璀璨

記者張庭瑜新港灘報導
許多房屋燈飾華麗，光彩奪目，成為燈光巡航中的亮點，吸引遊客頻頻拍照讚嘆。（記者張庭瑜/攝影）
許多房屋燈飾華麗，光彩奪目，成為燈光巡航中的亮點，吸引遊客頻頻拍照讚嘆。（記者張庭瑜/攝影）

加州最具歷史的聖誕節慶祝活動——新港灘（Newport Beach）年度「假日燈光巡航」（Holiday Lights Cruise）12月6日揭開序幕，這項已有116年歷史的傳統活動，將持續至明年1月1日。巡航路線涵蓋巴爾博亞島（Balboa Island）與麗都島（Lido Isle）等黃金地段，數百艘遊艇與沿岸豪宅亮起五光十色的燈飾，成為聖誕節期間最引人注目的景象。部分豪宅屬知名人士所有，包括曾參選洛杉磯市長的地產大亨卡魯索（Rick Caruso）。

這項活動也吸引大量亞裔家庭參加，記者實地走訪發現，也有不少亞裔遊客特地前來體驗。一家越南裔家庭由阮先生攜父母、妻兒及妹妹共八人參與，他表示，特地選擇平安夜不塞車的時段體驗燈光巡航。來自台灣的李小姐則與友人下班後趕來，這是她首次參加活動，朋友的推薦讓她對此次燈光秀充滿期待。

今年的「假日燈光巡航」提供多時段航班，包括下午4時30分、晚上7時05分及夜間航次，行程時長從60分鐘至90分鐘不等，票價依時段與船型而異，從20多美元到300美元不等。遊客可選擇普通遊船票，票價每人23美元起，或包租私人船隻，10人座電動船每艘249美元起，最多可容納149人的大型船隻則需1000美元起。這些選擇讓家庭及團體遊客都能找到適合的參與方式。

對於不打算搭船但希望欣賞燈光秀的民眾，則可以前往Balboa Fun Zone、Peninsula Point Beach、Balboa island渡口兩側人行道及Lido Park，均能欣賞到壯觀的燈飾與遊艇巡航。欲了解更多活動詳情及購票資訊，可上網搜尋「holiday lights cruise Newport Beach」。

「假日燈光巡航」提供多種票價選擇，依不同價錢帶來豐富多樣的體驗，詳情可至官網查詢...
「假日燈光巡航」提供多種票價選擇，依不同價錢帶來豐富多樣的體驗，詳情可至官網查詢。（截圖至官網）
沿岸的房屋裝飾著無數燈光，燈飾造型各異、色彩繽紛，將整片海岸點綴得宛如童話世界，...
沿岸的房屋裝飾著無數燈光，燈飾造型各異、色彩繽紛，將整片海岸點綴得宛如童話世界，吸引無數遊客駐足欣賞。（記者張庭瑜/攝影）
不僅房屋燈火通明，沿岸的樹木也被精心裝飾，閃爍的燈光與多彩的裝飾品交相輝映，營造...
不僅房屋燈火通明，沿岸的樹木也被精心裝飾，閃爍的燈光與多彩的裝飾品交相輝映，營造出濃厚的節日氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
部分民眾選擇搭乘小船出港，以近距離方式欣賞燈光巡航的美麗景色，體驗別具一格的樂趣...
部分民眾選擇搭乘小船出港，以近距離方式欣賞燈光巡航的美麗景色，體驗別具一格的樂趣。（記者張庭瑜/攝影）
許多家庭帶著小朋友一起參加，享受這個適合全家共度的節日活動，現場充滿孩童的歡笑聲...
許多家庭帶著小朋友一起參加，享受這個適合全家共度的節日活動，現場充滿孩童的歡笑聲與溫馨的氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾攜家帶眷一同參加，享受節日燈光巡航的歡樂時光，活動現場充滿溫馨的家庭氛圍...
許多民眾攜家帶眷一同參加，享受節日燈光巡航的歡樂時光，活動現場充滿溫馨的家庭氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
許多亞裔民眾熱情參與 新港灘「假日燈光巡航」活動，台裔李小姐與友人特地趕來，這是...
許多亞裔民眾熱情參與 新港灘「假日燈光巡航」活動，台裔李小姐與友人特地趕來，這是她們的首次體驗。（記者張庭瑜/攝影）

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