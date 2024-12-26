百年聖誕燈船遊行 新港灘夜色璀璨

許多房屋燈飾華麗，光彩奪目，成為燈光巡航中的亮點，吸引遊客頻頻拍照讚嘆。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 最具歷史的聖誕節 慶祝活動——新港灘（Newport Beach）年度「假日燈光巡航」（Holiday Lights Cruise）12月6日揭開序幕，這項已有116年歷史的傳統活動，將持續至明年1月1日。巡航路線涵蓋巴爾博亞島（Balboa Island）與麗都島（Lido Isle）等黃金地段，數百艘遊艇與沿岸豪宅亮起五光十色的燈飾，成為聖誕節期間最引人注目的景象。部分豪宅屬知名人士所有，包括曾參選洛杉磯市長的地產大亨卡魯索（Rick Caruso）。

這項活動也吸引大量亞裔 家庭參加，記者實地走訪發現，也有不少亞裔遊客特地前來體驗。一家越南裔家庭由阮先生攜父母、妻兒及妹妹共八人參與，他表示，特地選擇平安夜不塞車的時段體驗燈光巡航。來自台灣的李小姐則與友人下班後趕來，這是她首次參加活動，朋友的推薦讓她對此次燈光秀充滿期待。

今年的「假日燈光巡航」提供多時段航班，包括下午4時30分、晚上7時05分及夜間航次，行程時長從60分鐘至90分鐘不等，票價依時段與船型而異，從20多美元到300美元不等。遊客可選擇普通遊船票，票價每人23美元起，或包租私人船隻，10人座電動船每艘249美元起，最多可容納149人的大型船隻則需1000美元起。這些選擇讓家庭及團體遊客都能找到適合的參與方式。