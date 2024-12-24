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橙縣新港灘小島 聖誕彩燈裝飾吸睛 吸引大批訪客

記者啟鉻／新港灘報導
有的居民利用投影，播放影像，令節日氣氛更有新意。（記者啟鉻／攝影）
有的居民利用投影，播放影像，令節日氣氛更有新意。（記者啟鉻／攝影）

南加聖誕節及新年期間欣賞彩燈裝飾的最佳地點之一，是橙縣新港灘（Newport Beach）的魅力小島Balboa Island。每年聖誕、新年期間，當地居民都會精心布置住宅、庭院、街道；尤其近海住宅，更是精心裝飾，吸引大量遊客。今年部分民宅還利用聲光電，配合播放與聖誕節有關影像，為節日裝飾增加不少新意。

這裡海濱別墅很多經營民宿，來自加州或外州訪客，有的全家或與親友一起，到這裡住宿觀光。夜幕降臨，遊客們欣賞民宅五彩裝飾的同時，還能看到有聖誕彩燈的遊船經過；遊船上乘客與岸上的遊人彼此呼應，有的全家在海灘烤火閒聊，小島一派節日祥和氣氛。不少遊客在靠近港灣的街道散步，欣賞民宅彩燈裝飾，有的還獲得當地裝飾比賽大獎，遊客在喜歡的裝飾民宅前合影。

節日期間，在Balboa Island有很多好吃、好玩的地方。Bayside餐廳在平安夜舉辦Christmas Eve大餐，從午後3時一直持續到晚9時30分，期間還有現場音樂演奏。SET Steak& Sushi餐廳12月31日舉辦New Year's Eve活動，時間是傍晚5時至近午夜時分，在這裡很多人會一起跨年，為迎接2025年倒計時。小島居民會舉辦一系列聖誕及新年主題活動，包括歌唱表演、聖誕音樂會及舞蹈表演等，讓訪客和當地居民在美麗海濱共同慶祝節日，一起迎接新的一年。同時，島上商家也會提供特別節日促銷和禮品，有各式手工藝品、聖誕禮物。店面被精心裝飾，營造濃厚歡樂氛圍。

島上值得欣賞項目，還有聖誕船隊（Newport Beach Christmas Boat Parade），已經有百餘年歷史。在夜晚如同水上盛宴，數百艘精心裝飾的船會在海灣中航行，向岸邊遊客展現五光十色的燈光。其它項目還有12天放映聖誕節主題影片，Jazz Festival以及與市長共進聖誕節晚餐等。了解節日期間在小島及市區更多活動資訊，可上網www.visitnewportbeach.com

一棟裝飾獲獎民宅。（記者啟鉻／攝影）
一棟裝飾獲獎民宅。（記者啟鉻／攝影）
海灣岸邊裝飾小屋。（記者啟鉻／攝影）
海灣岸邊裝飾小屋。（記者啟鉻／攝影）

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