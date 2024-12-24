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河濱加大華裔教授開發水資源回收技術 獲140萬研究經費

河濱訊
劉海舟教授研究團隊獲加州大學系統獎助金140萬美元。（UCR提供）
劉海舟教授研究團隊獲加州大學系統獎助金140萬美元。（UCR提供）

河濱加州大學（UCR）化學與環境工程教授劉海舟（Haizhou Liu譯音）近期與多所加州大學校區合作，開發農業用水淨化與再利用新技術。獲加州大學系統獎助金140萬美元，用於支持這項研究。

據UCR提供消息，劉海舟教授在2022年發表了一項突破性研究：如何利用氫氣與短波長紫外光結合，打破PFAS化合物中頑固的碳─氟化學鍵。所謂PFAS即全氟及多氟烷基物質，是一類人工合成化學物質，全名為Per-and Polyfluoroalkyl Substances。由於這種化學物質具有高度穩定且有防水與防油特性，被廣泛應用於許多工業和消費品中。2024年年初，劉海舟的團隊進一步證明了如何使用紫外光和由廢水中天然存在的鹽類催化的化學反應，處理含PFAS的有鹽廢水。

為了這項研究，劉海舟與多所加州大學校區的科學家合作，致力於開發農業用水淨化與再利用的創新技術策略，共同應對水資源短缺的挑戰。

劉海舟說︰「水資源短缺是當今農業最緊迫的挑戰之一，我們的研究課題不僅旨在提高水資源利用效率，還致力於改善食品安全、保護公共健康，並確保農業的可持續未來。」

這筆140萬美元的獎助金來自加州大學系統校長辦公室支持的「多校區研究計畫與倡議（MRPI）」計畫。這項資助將幫助研究團隊開發新技術，從廢水中去除化學污染物和病原體，防止污染物對農作物生長造成負面影響。

此外，研究還將測試兼顧水資源節約與食品生產灌溉方法，評估再生水灌溉對土壤健康及微生物生態系統影響，以確保長期可行性，並制定農場管理措施，避免污染物轉移至農作物。

據介紹，該計畫重點之一是處理廢水中的「永久化學品」，即PFAS。這些物質以及其它污染物和有害微生物會經常出現在污水處理廠的廢水供應中，對環境和農業構成很大挑戰。

加州大學系統MRPI計畫的總資助金額約為4800萬美元，目的是促進跨學科研究，吸引外部資金，並提升加州大學在應對重要社會問題方面的領先地位。

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