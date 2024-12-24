鑽石吧淘汰1382路牌免費送商家、居民 1•15前填表抽籤

鑽石吧街道路牌更新工程近期完工，市議會決定將淘汰下來的1382個路牌免費贈送給商家和居民留念。（鑽石吧市府）

鑽石吧 歷時20個月的城市街道路牌更新工程，近期如期完工。鑽石吧市議會決定將淘汰下來的1382個路牌，免費贈送給商家和居民留念，引起社區古物愛好者和藏家瘋搶。

鑽石吧從2023年初開始，對全市範圍內的街道路牌全部汰舊換新；近日工程竣工，共換下1382個路牌。市議會最後表決通過，將這些路牌全部贈給當地居民和商家，以作留念；贈送全部免費，分文不取。

但這些老舊路牌供不應求，鑽石吧市府決定採用登記以及抽籤方式發放，所有對舊路牌有興趣的民眾和商家，都需填表登記，填表有效時間是從即日起至2025年1月15日（星期三）。

由於路牌有限，預計並非所有感興趣的民眾和商家的申請都可得到，尤其主要街道路牌或與商家和居民有特別關係的路牌，如果申請數量超過路牌數量，將採用隨機抽獎方式決定其最後得主。 市府2025年2月在鑽石吧市政廳發放路牌。

鑽石吧街道路牌更新工程近期完工，市議會決定將淘汰下來的1382個路牌免費贈送給商家和居民留念。（鑽石吧市府）

鑽石吧市府表示，此次城市路牌的贈送對象，只限本地商家和居民，有興趣的居民和商家均需填寫申請表，每戶住家和商家只限填寫一張申請表。如果獲得發送資格，市府將通過電子郵件通知住家和商家。所有幸運者必須在指定時間和地點到場領取路牌，領取路牌時必須提供身分證明。路牌申請表格可登陸鑽石吧市府官網https://edocs.diamondbarca.gov/Forms/StreetSignGiveaway 。任何疑問，可致電鑽石吧公共工程部909-839-7060。

鑽石吧街道路牌更新工程近期完工，市議會決定將淘汰下來的1382個路牌免費贈送給商家和居民留念。（鑽石吧市府）

鑽石吧公共工程部表示，鑽石吧的城市道路路牌已使用數十年，部分路牌老舊失修，還有的路牌，因多年來社區發展和道路改變已不準確，因此決定全部換新。新路牌有高反射表面和大小寫字母 混合特點，可見度和易讀性都大大提高，方便行人和駕駛人辨識。