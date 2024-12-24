洛杉磯華埠租戶抗爭 管理方拒絕對話威脅驅逐

耶魯公寓租戶近日積極維護住房權益。（記者劉子為/攝影）

位於洛杉磯華埠的耶魯 公寓租戶，近日積極維護權益。該公寓房東 原定2024年11月1日起調漲租金 16.4%，因租戶的持續抗爭，房東12月13日撤回這一決定。然而，房東隨後發出新通知，計劃自2025年2月1日起漲租9.9%。租戶指出，這一新漲幅仍然違反相關法律。

目前，耶魯公寓的54戶住戶幾乎全為低收入有色人種家庭，其中以華裔、西裔及非裔為主。不少住戶因語言障礙，無法理解租金漲幅及相關通知內容。

在收到11月1日的漲租通知後，耶魯公寓租戶立即採取行動，聯合致函管理方及房東要求撤回漲租，並要求提供相關文件的多語言翻譯支持。當日，20多名租戶試圖以舊租金支付房租，遭管理方拒絕，更被威脅驅逐。隨後，租戶11月20日聯合華埠社區盟友，前往房東位於韓國城的Park & Lim律師事務所抗議，並要求與房東會面。事務所員工拒絕對話，並報警驅散抗議者。儘管如此，租戶們在事務所大廳靜坐45分鐘，以示抗議。

耶魯公寓由Triumph Residential Services公司負責管理，租戶稱，該公司長期拒絕提供除英文外的通知和服務；他們認為，這嚴重影響非英語母語住戶的基本權益。管理公司至今未就此問題作出回應。

租戶代表呼籲社區支持，抵制業主的漲租。他們表示，將繼續透過抗議、法律行動及與相關部門溝通，維護低收入家庭的居住權益。

根據華埠公平發展會提供的文件，耶魯公寓自2019年由現房東Young Kim管理的GRC-LA Affordable Housing接手後，租金持續上漲。

截至發稿時，房東Young Kim及管理方Triumph Residential Services尚未回應相關詢問。