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半裸女爬窗夜闖民宅 出動警犬捉拿

安那罕訊
一名半裸女子從窗戶爬入橙縣安那罕一處民宅（KTLA轉載OC Hawk）
一名半裸女子從窗戶爬入橙縣安那罕一處民宅（KTLA轉載OC Hawk）

近日，監控視頻記錄了一名半裸女子從窗戶爬入橙縣安那罕市（Anaheim）一處民宅的畫面，引發關注。事後該女子被警方拘留，並送往醫療機構評估精神狀況。

據KTLA報導，事發地點位於該市West Houston Street。12月15日晚，房屋內的住戶聽到異常動靜後立即報警。根據當晚7時41分的監控錄像顯示，該名女子站在屋外的一把椅子上，從衛生間窗戶爬進了屋內。隨後，她更換了衣服，從一扇門走進院子，接著再次返回房屋內。

安那罕警方在接獲報案後，帶領K-9警犬小組趕赴現場，並在該住宅內找到了這名入侵者。警方發現她時，女子腰部以下未穿任何衣物，情況令人震驚。

警方隨即將該女子戴上手銬，安置在救護車的輪床上，並送往醫療機構進行健康評估。目前，該女子的身份尚未公開。

一名鄰近居民接受採訪時透露，事發的前一天晚上，這名女子曾闖入她家的車庫，並拿走了一些衣物。目前，警方尚未公布進一步調查結果。

該事件在網絡上引起廣泛討論，部分網友感到震驚和不解。有人質疑這名女子偷走衣服後仍未穿上；也有人對事件背後的社會問題提出反思，認為需要更多的關注和尊重。此外，一些評論則流露出對當地治安的擔憂，並呼籲相關部門採取更有效的措施保障居民安全。

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