領先地產併購美信地產 將打造華人地產王國

加州最大華人地產公司Pinnacle領先地產宣布，完成併購在爾灣深耕多年的美信地產。（記者楊青╱攝影）

加州 最大華人地產公司Pinnacle領先地產宣布，完成併購在爾灣深耕多年的美信地產，再次啟動強強聯手模式，應對全美房地產 佣金改革寒冬，打造華人為主導的多元化多族裔地產王國。

這也是領先地產七年來第五次併購其他地產公司，地產經紀總人數目前超過1200人。領先地產集團總裁龔朋良（Kalvin Gong）在17日併購儀式上表示，再次併購地產公司就是希望在地產佣金改革的冬天裡，整合雙方的優勢資源和專業經驗，在更廣闊的地產市場為民眾提供更豐富、更全面的房地產服務。他認為，領先地產在社區耕耘多年，有強大的品牌影響力和完善的公司管理架構，而美信地產則在客戶服務上擁有深厚積累，成為一家人後，將攜手打造成為一間更加卓越的以經紀人為中心的房地產經紀公司，為不同層次的經紀人提供精準完善的理論和實戰的地產業務培訓、個人地產事業的拓展輔導以及業界強大的後援服務體系的同時，也將為賣家買家和各類房地產投資 提供更多的資源和專業服務。

領先地產集團總裁龔朋良（Kalvin Gong）表示，併購的脚步不會停止。（記者楊青╱攝影） 加州最大華人地產公司Pinnacle領先地產宣布，完成併購在爾灣深耕多年的美信地產。左至右：資深合夥人Louis王、地產經紀Brian陳、資深合夥人Lesley劉、Irene林、領先地產集團總裁龔朋良。（記者楊青╱攝影）

龔朋良介紹，領先地產此前在2017年合併了美聯地產；2020年合併新華地產和IMAX；2022年併購在南加州有30年歷史的長龍地產。

龔朋良表示，全美房地產佣金改革從今年8月開始後，不少地產公司收入越來越低，小型地產公司生存越來越難。他比喻，就像亞馬遜近年全面投資小商家，因為小店很難生存，尤其是信息流通的時代，小公司難以與資源多、人員多、信息快的大公司抗衡，地產公司也是如此。

他表示，領先地產以經紀人為中心，為經紀人提供服務，讓經紀人得到最強大、最完善、最全面的服務，最終由他們高品質地服務客人。