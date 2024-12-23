詐騙逾2200萬加密貨幣 2男被控4罪

兩名男子被控通過多項網路詐騙手段，從投資者手中詐騙超過2200萬元加密貨幣。(FOX）

巴沙迪那星報報導，兩名男子被控通過多項網路詐騙手段，從投資 者手中詐騙超過2200萬元加密貨幣 。根據聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office），23歲比佛利山（Beverley Hills）居民海伊（Gabriel Hay）和23歲千橡市（Thousand Oaks）居民梅奧（Gavin Mayo）分別被控一項合謀電信詐騙罪、兩項電信詐騙罪及一項跟蹤罪。

檢察官表示，這兩人參與一系列加密貨幣最常見的「拉地毯」（Rug pulls）詐騙行為。這類詐騙中，NFT （非同質化代幣）或其他加密數位資產創建者招攬人們投資這些計畫，但隨後突然撤銷該計畫並挪用資金。

根據聯邦檢察官辦公室指控，上述兩人在2021年5月至2024年5月創立多個類似計畫，且涉嫌通過虛假陳述或聲明吸引投資者。檢方指出，在其中一起案例中，他們推廣一個名為「寶石金庫NFT」（Vault of Gems NFT）計畫，從投資者處募集數百萬資金後，「涉嫌撤銷該計畫」。

兩人還試圖掩飾自己的行為，隱藏他們與部分計畫關聯性。檢察官表示，當一名參與NFT計畫經理揭露幕後主使人是海伊與梅奧後，被告涉嫌「對該經理進行恐嚇騷擾，向該經理及其父母發送或指使別人發送威脅訊息，造成他們嚴重精神困擾。」

根據指控，若被告罪名成立，每項合謀和電信詐騙罪最高可判20年監禁，跟蹤罪最高可處五年刑期。