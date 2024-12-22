妓院藏高級社區 蒙市華女被捕 2中國籍女子脫困

一名蒙市女子因涉嫌經營高檔妓院而被捕。（谷歌地圖）

范杜拉縣警局（Ventura County Sheriff′s Office）近日取締一處位於千橡市（Thousand Oaks）的高端住宅妓院，並為疑似人口販運的受害者提供支援服務。來自蒙特利公園市 的35歲華女 胡簡（音譯，Jian Hu），因涉嫌經營該高級妓院而被逮捕。

根據警局發布的報告，此次行動由范杜拉縣打擊人口販運隊（Ventura County Human Trafficking Task Force）主導，起因是社區居民發現並舉報了可疑活動。今年4月，警探接獲線報，指千橡市Camino Manzanas 200街區的一處住宅內存在異常情況，警方隨即展開調查。

經過數月調查，警方確認該住宅涉嫌用作高端妓院，並從事商業性行為，進一步指控胡簡涉嫌拉皮條並從賣淫活動中牟利。11月警方獲得搜查令，從胡簡的住所查找到多項相關犯罪證據，包括疑似從事性服務交易並牟利的資料。

在行動中，警方接觸到兩名居住在聖蓋博谷地區的成年女性，被認為是人口販運的潛在受害者，她們均為中國國籍。目前，這兩名女性已被安排至當地的受害者服務機構，接受必要的支援與協助。根據報告，警方推測這兩名成年中國女性可能在無意中捲入了人口販運的網絡。

胡簡因涉嫌拉皮條而被拘留，關押於范杜拉縣警局總監獄，但她在支付2萬美元保釋金後獲釋。

范杜拉縣反人口販運隊表示，此次行動展現了其堅決根除縣內性交易與勞工販運活動的使命與努力。警方強調，社區居民的警覺與舉報在行動成功中發揮了關鍵作用。范杜拉縣警局呼籲市民持續透過 Nixle、X（原Twitter）及 Instagram 等社交媒體平台關注警方的動態，獲取最新安全資訊。警方發言人表示︰「我們感謝社區居民長期以來的支持與配合，這些寶貴信息對破案至關重要。我們期待與社區攜手，共同確保居民的安全與福祉。」