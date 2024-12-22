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加州客家會年末感恩 黃永鉅連任會長

記者張庭瑜/羅蘭岡報導
加州客家會21日舉行感恩午宴暨年會，由黃永鉅連任會長。（記者張庭瑜/攝影）
加州客家會21日舉行感恩午宴暨年會，由黃永鉅連任會長。（記者張庭瑜/攝影）

美國加州客家會12月21日在羅蘭岡舉行2024年感恩午宴暨年會，公布2025年理事團隊名單，黃永鉅連任會長。

會中並回顧過去一年從天穿日慶典到客家茶文化推廣的多項成果；駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、洛僑中心等政府單位官員出席。

活動由杜蕊珠、石文娟和羅蔭葉共同主持，陽明敏擔任司儀。節目內容豐富，包括Live Oak土風舞社帶來的耶誕及新年組曲表演、唐光榮演唱多首經典民歌，以及Gloria Lu與Julie Chen的鋼琴與長笛二重奏演出。經文處經濟組組長劉倫正、領務組副組長江月琇、洛杉磯台灣貿易中心主任閉達玉，以及洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永致詞。活動還設有兩輪抽獎與卡拉OK歡唱環節，讓與會者在溫馨愉快的氛圍中提早感受年末節慶的歡樂。

加州客家會會長黃永鉅表示，新年度將繼續推廣客家傳統文化。（記者張庭瑜/攝影）
加州客家會會長黃永鉅表示，新年度將繼續推廣客家傳統文化。（記者張庭瑜/攝影）

2025年新任理事團隊成員包括黃永鉅繼續擔任會長，羅蔭葉任副會長，江瑞灜任秘書長，杜蕊珠任財務長，理事成員則有巫秀珍、邱啓宜、楊榮光、馮玉庭、柯欣佑、陽明敏、趙茂秀、李鏡安、吳文欽和周靄含。黃永鉅表示，新團隊將以更緊密的合作推動會務發展，創造新局。同時，他也強調，加州客家會將持續致力於推廣客家傳統藝術、人文地理等非物質文化遺產，希望新的一年能得到更多支持，為海外客家子弟、華人社區及主流社會提供更豐富的文化活動。

黃永鉅感謝各界對加州客家會的支持，能順利推動多項重要活動。他提到，2024年的主要活動包括：2月17日由馮玉庭召集的天穿日新春慶典；6月15日吳文欽與秦小容主持的寶石鑑定講座；8月2日趙茂秀與杜蕊珠帶領長庚科技大學師生參訪美國醫療系統；8月10日邀請口琴大師李孝銘教授進行藝術推廣與教學；9月29日羅蔭葉與江瑞灜召集的雙十國慶客家文化與語言學堂茶道講座；10月5日參加國慶巴恩斯公園遊行，由四代家族代表出席；11月7日於華埠圖書館由江瑞灜主講的客家酸柑茶文化講座。

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