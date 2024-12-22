旅客攜帶大量違禁品 洛國際機場憂心
NewsBreak報導，洛杉磯國際機場（LAX）運輸安全管理局（TSA）官員日前在一名飛往費城（Philadelphia）女性乘客的隨身行李中發現數量「極其令人擔憂」的違禁品，包括82枚民用焰火、三把刀、兩隻仿製槍械及一罐胡椒噴霧等。
LAX TSA聯邦安全（Federal Security）主任潘塔傑斯（Jason Pantages）表示，在單一隨身行李發現如此大量的違禁品令人擔憂，「有人認為可攜帶焰火、刀具和仿製槍械上機，這令人驚訝，但並非未曾遇到過。」洛杉磯國際機場警局和洛杉磯世界機場（LAWA）炸彈小組也對此事做出回應。
洛杉磯國際機場預計現在至2025年1月2日，每日客流量將超過21.5萬人次。潘塔傑斯建議旅客應遵循TSA「每次旅行前，先清空行李箱再重新打包，以避免意外攜帶違禁物品」的建議。此外，旅客也可使用MyTSA應用程式（App）的「我可以攜帶什麼」（What Can I Bring?）功能，或通過推特（Twitter）或臉書訊息（Facebook Messenger）聯繫＠AskTSA尋求相關協助。
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