旅客攜帶大量違禁品 洛國際機場憂心

洛杉磯國際機場進入年底高峰期，相關單位建議旅客檢查行李，避免攜帶違禁品。（FOX 11）

NewsBreak報導，洛杉磯國際機場 （LAX ）運輸安全管理局（TSA）官員日前在一名飛往費城 （Philadelphia）女性乘客的隨身行李中發現數量「極其令人擔憂」的違禁品，包括82枚民用焰火、三把刀、兩隻仿製槍械及一罐胡椒噴霧等。

LAX TSA聯邦安全（Federal Security）主任潘塔傑斯（Jason Pantages）表示，在單一隨身行李發現如此大量的違禁品令人擔憂，「有人認為可攜帶焰火、刀具和仿製槍械上機，這令人驚訝，但並非未曾遇到過。」洛杉磯國際機場警局和洛杉磯世界機場（LAWA）炸彈小組也對此事做出回應。