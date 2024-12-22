歡慶聖誕佳節 四季酒業舉辦「茅台品鑒」

四季酒業公司總裁陳宏業（右五）為遊戲環節優勝者頒獎。（記者張宏／攝影）

貴州茅台與四季酒業20日在蒙市萬怡酒店舉辦慶祝聖誕年終節慶活動暨茅台酒品鑒晚宴，活動吸引來自政商各界的嘉賓百餘人參與，大家品茅台慶佳節，感受別樣聖誕。

（影音來源：記者張宏）

茅台酒洛杉磯四季酒業公司董事長陳基勝及總裁陳宏業熱烈歡迎與會嘉賓。陳宏業表示，茅台酒作為一個歷史悠久的品牌，同華人 文化和生活密切關聯，希望未來能將茅台酒文化推廣到更多地方。

四季酒業公司董事長陳基勝（右）和南加州福建同鄉會永遠名譽會長蔡松芳（左）與友人舉杯。（記者張宏／攝影） 蒙市市議員楊安立（右）和美國泉州聯合總會會長葉安利合影。（記者張宏／攝影） 音樂家表演古箏為聖誕年終節慶暨茅台酒品鑒晚宴助興。（記者張宏／攝影）

市場開發高級副總裁劉鴻元表示，四季酒業公司在90年代開始經銷茅台酒，經過40多年的經營，已在全美各地建立了成熟的華人和主流市場的白酒品牌銷售渠道。近年來持續開拓發展，將貴州茅台奠定為海外家喻戶曉的中國第一品牌白酒。

品鑑會中，來賓們暢飲茅台，現場觥籌交錯。亞裔 才藝基金會莊春惠會長帶領六名學員現場表演民族和現代舞蹈，且帶領嘉賓翩翩起舞，將活動氣氛推向高潮。音樂人Annie Zhou現場表演古箏，演奏曲目以中華樂器结合西方音樂，演繹兩首經典聖誕歌曲和傳統曲目「步步高，迎春花」，讓現場濃濃節日味。

蒙市市長吳紹榮及市議員楊安立、美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅出席，並為主辦方頒發賀狀，南加州 福建同鄉會永遠名譽會長蔡松芳、常務副會長姚子仁，美國泉州聯合總會會長葉安利等社團代表出席。