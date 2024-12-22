聖瑪利諾華協成立捐贈基金會 300萬基金徵求專業管理

聖瑪利諾華人協會宣布成立捐贈基金會，並發出基金管理徵召提案。（記者楊青╱攝影）

聖瑪利諾華人 協會19日宣布成立捐贈基金會，並發出基金管理徵召提案，邀請合格投資 諮詢公司或專業人士協助管理價值約300萬美元的捐贈資金。

聖瑪利諾華人協會近30位幹事和元老，參加當天活動。華協會長暨華協捐贈基金會主席陳秋昌表示，雖然幾個月前才組成捐贈基金會，但如何有效管理華協的基金，已籌畫幾十年。聖瑪利諾華人協會在社區45年，服務社區活動多，捐款也多；因此一直在考量這些儲蓄下來的錢，如何更好使用。建立捐款基金會，一來更有效保護和促進基金增長，二來讓社區善長人翁未來有多一個非營利組織捐款渠道。

聖瑪利諾華人協會捐贈基金會委員會主要成員，（左起依次為）李敏華、王程有智、陳秋昌、江秋婷、張志堅。（記者楊青╱攝影）

陳秋昌說，基金會的錢，將主要用於教育，及幫助南加華人多了解社區、融入美國社會的相關活動。

華協捐贈基金會財務長江秋婷表示，目前協會積累的基金大概有300萬元左右，希望找一個高品質的專業人士（公司）來管理這些資金，以錢掙錢；而投資回報的資金，可更多的回饋社會。她表示，華協計畫在目前的300萬元增長到500萬元後，就可形成一定規模的利息，更好回饋社會。

聖瑪利諾華人協會成立於1979年，致力文化交流和社區服務，通過其中文學校、社區活動以及研討會等，促進多元文化間的理解相互尊重和融合。前會長張志堅表示，目前的協會基金，是多年累積，包括多種捐款以及不同活動產生的款項。他相信這些資金的有效管理，將產生更好回報效應，為華協進一步服務社區，奠定更堅實經濟基礎。

此次基金管理人員（公司）的招聘向社會公開，徵求提案將以競爭性密封投標方式進行，捐贈基金委員會將根據應徵公司的經驗、關鍵人員業績紀錄、費用結構以及提交材料的整體質量等標準，對提案進行評估，有意向的公司需提交符合要求的密封提案：截至日期為美西時間2025年1月31日下午5時，有意公司需以郵寄或親自遞交紙質提案，同時將電子版通過電子郵件發送至[email protected]。最終選擇計劃在2025年2月28日完成。