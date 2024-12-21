獲選洛時最佳餐廳 開慶功宴竟有80人吃生蠔中毒

洛杉磯一餐廳爆發大規模生蠔傳染的諾如病毒。（示意圖，Pexels）

洛杉磯 縣衛生局確認，近日，洛杉磯一家高檔餐廳因食用受污染的生蠔，導致至少80人感染諾如病毒（norovirus）。當時餐廳內正在舉辦慶祝洛杉磯時報評選最佳餐廳的活動。

根據ABC7電視台，位於好萊塢的Hollywood Palladium在12月3日舉辦了洛杉磯時報101最佳餐廳慶祝活動。在這場活動上，有至少80人因食用生蠔感染諾如病毒。根據洛杉磯縣衛生局，這批生蠔由太平洋西北殼類海鮮公司（Pacific Northwest Shellfish Co.）的Fanny Bay Select oysters 及 Fanny Bay XS oysters提供。這批生蠔包裝日期為11月25日，12月13日這批生蠔被宣布召回。

在發布召回消息後，美國食品藥物管理局在18日對所有餐廳、零售商 和消費者發出警告，不要出售或食用可能污染了諾如病毒的生蠔。

據悉，洛杉磯時報的這場活動，普通票價為264美元，VIP票價最高可達600美元。

根據疾病管制與預防中心（CDC），諾如病毒是美國最多的由食物傳染的病毒，可導致嘔吐和腹瀉，常被稱為「腸胃流感 」。該病毒也會導致腹痛、發燒、頭痛、渾身痛或脫水。預防辦法包括勤洗手、消毒接觸面、熱水洗衣服等。生病後應待在家，避免傳染給他人。