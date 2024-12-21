我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

獲選洛時最佳餐廳 開慶功宴竟有80人吃生蠔中毒

洛杉磯訊
洛杉磯一餐廳爆發大規模生蠔傳染的諾如病毒。（示意圖，Pexels）
洛杉磯一餐廳爆發大規模生蠔傳染的諾如病毒。（示意圖，Pexels）

洛杉磯縣衛生局確認，近日，洛杉磯一家高檔餐廳因食用受污染的生蠔，導致至少80人感染諾如病毒（norovirus）。當時餐廳內正在舉辦慶祝洛杉磯時報評選最佳餐廳的活動。

根據ABC7電視台，位於好萊塢的Hollywood Palladium在12月3日舉辦了洛杉磯時報101最佳餐廳慶祝活動。在這場活動上，有至少80人因食用生蠔感染諾如病毒。根據洛杉磯縣衛生局，這批生蠔由太平洋西北殼類海鮮公司（Pacific Northwest Shellfish Co.）的Fanny Bay Select oysters 及 Fanny Bay XS oysters提供。這批生蠔包裝日期為11月25日，12月13日這批生蠔被宣布召回。

在發布召回消息後，美國食品藥物管理局在18日對所有餐廳、零售商和消費者發出警告，不要出售或食用可能污染了諾如病毒的生蠔。

據悉，洛杉磯時報的這場活動，普通票價為264美元，VIP票價最高可達600美元。

根據疾病管制與預防中心（CDC），諾如病毒是美國最多的由食物傳染的病毒，可導致嘔吐和腹瀉，常被稱為「腸胃流感」。該病毒也會導致腹痛、發燒、頭痛、渾身痛或脫水。預防辦法包括勤洗手、消毒接觸面、熱水洗衣服等。生病後應待在家，避免傳染給他人。

洛杉磯 流感 零售商

上一則

南加聖誕平安夜 或降小雨且轉涼

下一則

美國最適合過聖誕城市 洛杉磯排名17

延伸閱讀

洛縣提供假日補助金 推小企業啟動蛇年生意

洛縣提供假日補助金 推小企業啟動蛇年生意
最適合聖誕節城市 洛杉磯排名17

最適合聖誕節城市 洛杉磯排名17
蛇年華埠小姐選美起跑 洛杉磯13佳麗亮相

蛇年華埠小姐選美起跑 洛杉磯13佳麗亮相
華埠大火受災戶暫住旅館 洛縣同意免停車費

華埠大火受災戶暫住旅館 洛縣同意免停車費
失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情

失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情
威脅炸掉市政廳 洛杉磯副市長住宅突被FBI搜查

威脅炸掉市政廳 洛杉磯副市長住宅突被FBI搜查

熱門新聞

行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

2024-12-19 14:21
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

2024-12-19 15:38

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單