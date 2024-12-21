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加勒比皇家遊輪乘客死亡案 乘客曝生前曾被保安注射鎮靜劑

洛杉磯訊
加勒比皇家遊輪（Royal Caribbean Cruise）設備豪華。（加勒比皇家遊輪公司）
加勒比皇家遊輪（Royal Caribbean Cruise）設備豪華。（加勒比皇家遊輪公司）

聯邦調查局探員20日繼續對加勒比皇家遊輪（Royal Caribbean Cruise）從洛杉磯港前往墨西哥的旅途中一名乘客的死亡事件繼續調查。

由同船乘客提供的更多現場視頻顯示，就是在加勒比皇家遊輪駛離洛杉磯港不久，該名不幸死亡的遊客曾一度變得激動，開始追逐遊輪乘客，並一度被遊輪的工作人員用綁帶綁住。該遊輪是12月14日上周五由洛杉磯港前往墨西哥的恩塞納達（Ensenada）。

由該遊輪上的一名乘客最新提供的手機錄像顯示，該男子靠在遊輪艙門上，不斷踢打艙門，遊輪的工作人員試圖讓他冷靜下來。影片隨後顯示該男子倒在地上，船員們用拉鍊繫住他，將他拘留。遊輪上的乘客Christifer Mikhail告訴媒體，「那位喝醉的紳士說他要殺了我們」。同船還有乘客向媒體表示，該男子35歲，名叫Michael Virgil，他當時襲擊了遊輪工作人員，而且試圖踢開遊輪艙門去找裡面的另一名船員。

另一方面，Michael Virgil的親屬向媒體表示，他們相信這艘遊輪的保安給他注射了某種鎮靜劑，他在一小時內就死了。Michael Virgil的未婚妻和一名患有自閉症的七歲兒子也在遊輪上。

加勒比皇家遊輪公司則發表聲明表示，「我們對一位客人的去世感到悲痛」，遊輪公司表示將向這位客人的家庭提供支持，並與當局合作，配合調查。

目前本案由聯邦調查局負責調查。洛杉磯縣法醫處負責驗屍報告。

洛杉磯港 皇家 墨西哥

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