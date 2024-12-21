假日補助金逾50萬 振興小企業

洛杉磯縣發放假日補助金。（洛杉磯縣經濟機會局）

洛杉磯 縣本周宣布為小企業和非營利組織推出假日補助金計畫，預計發放超過50萬美元，每個符合條件的企業或組織可獲得3000或5000元補助金。即日起開放申請，截止日期為2024年12月31日下午5時。

這項名為「假日經濟機會補助金」的項目是由洛杉磯縣經濟機會局（Department of Economic Opportunity, DEO）與亞太裔就業 聯盟（Pacific Asian Consortium of Employment, PACE）合作推出的，共計發放58萬4000美元給受新冠疫情 影響的小企業和非營利組織。這筆資金預計在2025年2月開始到帳。

根據洛杉磯縣經濟機會局網站，符合條件的企業包括：年收入不超過25萬元的微型企業；年收入在25萬至200萬元小企業；運營預算少於100萬的極小非營利組織；運營預算在100至500萬元的小營利組織。

申請者必須是實體企業或組織，運營曾受到新冠疫情的影響。這筆超過50萬元的補助金，40%留給該縣的食品行業，約14%留給為洛縣16至25歲年輕人提供工作培訓、工作機會以及事業能力項目的非營利組織。

非營利組織和小企業者可使用這筆資金，購買工具設施、支付員工薪水、申請或更新營業執照、償還新冠疫情期間的債務、對未來運營的投資，或支付其他商業開銷欠款等。

洛杉磯縣經濟機會局主任 Kelly LoBianco 表示:「小型企業和非營利組織對地方經濟非常重要。另一方面，資金對小型企業和非營利組織的復甦、成長和創新同樣重要。我們很高興推出經濟機會假日補助金計畫，並繼續為企業家社群發掘獲得資金的機會。」

亞太裔就業聯盟營運長 William Chun 表示，「我們很高興能與縣領導及縣經濟機會局合作推出「經濟機會假日補助金」計畫。小型企業和非營利組織在疫情後仍在掙扎求生存，這項計畫顯示縣府持續幫助最有需要的人。」

這筆資金的最初來源是「美國救援方案法」（American Rescue Plan Act，ARPA）及加州小型企業維權辦公室（State Office of the Small Business Advocate）的撥款，目標是使企業得以繼續營業，留住員工，並投資於復甦策略，鞏固洛杉磯縣的經濟基礎。