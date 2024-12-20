15歲華裔李家承遠鋼琴獨奏技驚四座 趙美心等政要到場祝賀

國會聯邦眾議員趙美心（左四）到場頒發獎狀，並讚李家承遠（左三）在音樂上的卓越才華。（方氏基金會提供）

方氏基金會14日在洛杉磯 舉辦「多彩音符-承遠鋼琴獨奏會」，由15歲華裔 鋼琴新秀、世華工商婦女企管協會榮譽總會長施郭鳳珠的外孫李家承遠演出，他以精湛琴藝吸引150位嘉賓到場聆賞。方氏基金會執行長潘意玲表示，很榮幸能主辦這場鋼琴獨奏會，把優秀的青年鋼琴家介紹給南加的好朋友。

15歲華裔鋼琴新秀李家承遠，日前在洛杉磯奏出精湛獨奏會。（方氏基金會提供）

潘意玲介紹，李家承遠九歲起學習鋼琴，很有音樂天賦，短短六年間嶄露頭角。今年8月在台灣台北誠品松菸音樂廳舉辦首場慈善鋼琴獨奏，吸引350位觀眾到場聆賞，獲得熱烈掌聲。此次洛杉磯演出，進一步印證其出色的音樂才華與未來無限潛力。

施郭鳳珠表示，外孫李家承遠九歲習琴至今，進步很快，期待他在國際古典樂壇發光發熱。（方氏基金會提供）

前台灣總統府國策顧問施郭鳳珠，專程自台灣來美為外孫李家承遠加油打氣。施郭鳳珠長期推動世華工商婦女企管協會邁向國際化，建立全球華商婦女交流平台，為促進華商婦女事業發展貢獻良多。

潘意玲指出，基金會16年來持續耕耘教育、文化與藝術領域，已幫助近百學子完成學業，同時長期資助台灣原住民學生接受高等教育，並贊助多項國內外文化藝術活動。基金會由方孝偉、方家恩及方家柔三位律師共同創立，以專業與資源默默回饋社會。

當天音樂會座無虛席，逾150位政商、僑界名流齊聚。（方氏基金會提供）

聯邦眾議員趙美心參與活動並頒發獎狀，聖瑪利諾市兩位市議員、亞凱迪亞 市議員也到現場頒發獎狀，鑽石吧市長鄧嘉猶頒贈表揚狀，展現對李家承遠的肯定與期許。音樂會座無虛席，親友及音樂愛好者齊聚，以熱烈掌聲支持這位華裔鋼琴新秀。