我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

南加亞馬遜3物流中心罷工

編譯胡立宗／綜合報導
南加三處亞馬遜物流中心19日罷工。圖為工業市罷工現場。（abc 7）
南加三處亞馬遜物流中心19日罷工。圖為工業市罷工現場。（abc 7）

南加三處亞馬遜物流中心19日罷工。工業市（City of Industry）、棕櫚谷（Palmdale）、勝利谷（Victorville）的物流與履約中心。因為想加入會員數130萬人的工會Teamsters，但亞馬遜抵制也不願勞資協商，因此他們近日決議罷工表明立場。

在工業市的罷工現場，據ABC 7電視台的影片，工人們高呼「亞馬遜你藏不住，我們能看到你貪婪的一面」，亞馬遜送貨司機Vanessa Valdez告訴ABC電視台，過去六年，她的工作量不斷提高；與之相對的，福利方面卻很缺乏，沒有病假、帶薪假期。「我不是貪婪的人，只是要與我工作量相匹配的報酬」。

Teamsters代表Kara Deniz表示，亞馬遜成員超過9000名員工組成的20多個工會早就合法存在，只是亞馬遜拒絕承認。工會先前要求亞馬遜在15日前同意工會成立並展開薪資協商，但亞馬遜認定代表性不足，因此工會19日決定在全美多城市展開罷工。

亞馬遜回應ABC電視台表示，19日罷工者，大多數都不是亞馬遜的員工，這次的罷工只是一場誤導秀；事實上，Teamsters無法獲得來自亞馬遜內部、足夠數量的員工支持。

亞馬遜發言人Eileen Hards此前曾告訴南加新聞集團，Teamsters一年多以來持續刻意誤導公眾觀感，以為工會就是亞馬遜成千上萬工人的代表，但事實上Teamsters無權代表亞馬遜勞工。

Eileen Hards還說，Teamsters才是那個不斷威脅、恐嚇、強迫亞馬遜員工與第三方駕駛加入的一方，Teamsters才是違法者，還是眾多不公平勞動合約的被告。

她也強調，工會代表性不足，號稱是會員的人也沒有提交簽名給「國家勞動關係委員會」（NLRB），但這是成立工會的關鍵步驟。所謂的第三方駕駛，根本不是受雇於亞馬遜，更不是亞馬遜的員工。

不過，勞動關係委員會今年8月已經駁回上述主張，認定第三方駕駛正是亞馬遜員工，當時的申訴者來自棕櫚谷履約中心。委員會認定，亞馬遜違反聯邦勞動法規，並非法威脅又拒絕與工會商談。

在南加舉行罷工前，伊利諾州史考基（Skokie）與紐約市的兩個亞馬遜物流中心已經準備罷工。Teamsters的統計，共有七個亞馬遜物流據點的8000員工已經同意罷工。

南加三處亞馬遜物流中心19日罷工。圖為工業市罷工現場。（abc 7）
南加三處亞馬遜物流中心19日罷工。圖為工業市罷工現場。（abc 7）

亞馬遜 罷工 南加

上一則

免費表格要價249元？業主誤入非官方網站險中招

下一則

加大州大籲國際生在明年1/20川普就職前返校

延伸閱讀

全國亞馬遜配送站罷工 聖誕節前訂單恐延誤

全國亞馬遜配送站罷工 聖誕節前訂單恐延誤
酒店業持續罷工見成效 萬豪酒店與工會達成新合約

酒店業持續罷工見成效 萬豪酒店與工會達成新合約
亞馬遜7個配送中心送貨司機罷工

亞馬遜7個配送中心送貨司機罷工
台找亞馬遜合作古柏寬頻網路衛星系統 保證戰時通訊

台找亞馬遜合作古柏寬頻網路衛星系統 保證戰時通訊
誤診加州亞裔男致猝死 亞馬遜遠距醫療疏失挨告

誤診加州亞裔男致猝死 亞馬遜遠距醫療疏失挨告
亞馬遜推網購汽車 48城市開賣 先售10款現代汽車

亞馬遜推網購汽車 48城市開賣 先售10款現代汽車

熱門新聞

行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事