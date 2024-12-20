南加亞馬遜3物流中心罷工

南加三處亞馬遜物流中心19日罷工。圖為工業市罷工現場。（abc 7）

南加 三處亞馬遜 物流中心19日罷工 。工業市（City of Industry）、棕櫚谷（Palmdale）、勝利谷（Victorville）的物流與履約中心。因為想加入會員數130萬人的工會Teamsters，但亞馬遜抵制也不願勞資協商，因此他們近日決議罷工表明立場。

在工業市的罷工現場，據ABC 7電視台的影片，工人們高呼「亞馬遜你藏不住，我們能看到你貪婪的一面」，亞馬遜送貨司機Vanessa Valdez告訴ABC電視台，過去六年，她的工作量不斷提高；與之相對的，福利方面卻很缺乏，沒有病假、帶薪假期。「我不是貪婪的人，只是要與我工作量相匹配的報酬」。

Teamsters代表Kara Deniz表示，亞馬遜成員超過9000名員工組成的20多個工會早就合法存在，只是亞馬遜拒絕承認。工會先前要求亞馬遜在15日前同意工會成立並展開薪資協商，但亞馬遜認定代表性不足，因此工會19日決定在全美多城市展開罷工。

亞馬遜回應ABC電視台表示，19日罷工者，大多數都不是亞馬遜的員工，這次的罷工只是一場誤導秀；事實上，Teamsters無法獲得來自亞馬遜內部、足夠數量的員工支持。

亞馬遜發言人Eileen Hards此前曾告訴南加新聞集團，Teamsters一年多以來持續刻意誤導公眾觀感，以為工會就是亞馬遜成千上萬工人的代表，但事實上Teamsters無權代表亞馬遜勞工。

Eileen Hards還說，Teamsters才是那個不斷威脅、恐嚇、強迫亞馬遜員工與第三方駕駛加入的一方，Teamsters才是違法者，還是眾多不公平勞動合約的被告。

她也強調，工會代表性不足，號稱是會員的人也沒有提交簽名給「國家勞動關係委員會」（NLRB），但這是成立工會的關鍵步驟。所謂的第三方駕駛，根本不是受雇於亞馬遜，更不是亞馬遜的員工。

不過，勞動關係委員會今年8月已經駁回上述主張，認定第三方駕駛正是亞馬遜員工，當時的申訴者來自棕櫚谷履約中心。委員會認定，亞馬遜違反聯邦勞動法規，並非法威脅又拒絕與工會商談。