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破萬元品種狗 從後院被偷 飼主：送回不追究

編譯組／綜合報導
偷盜品種狗以繁殖下一代出售獲利，正成為新的偷盜趨勢。圖為示意圖，非文中Domino。（pexels）
偷盜品種狗以繁殖下一代出售獲利，正成為新的偷盜趨勢。圖為示意圖，非文中Domino。（pexels）

一位北好萊塢家庭的父親表示，12月10日在將兒子安頓就寢時，兩名入侵者解鎖了他家的大門，從後院偷走了他們心愛的狗狗Domino。

監視錄像捕捉到了這起狗狗被盜案的過程，比托尼奧(Jason Bitonio)公開呼籲：只要竊賊將這隻12歲的法國鬥牛犬Domino平安送回家，就不會追究任何問題。

比托尼奧說：「我通常有固定的作息，晚上8點出去後院做一些事情，但我的狗不見了，我想『我的狗在哪裡？』牠通常會跟在我身邊。」他告訴KTLA，他面臨著令人心碎的任務–向5歲的兒子解釋這隻法國鬥牛犬的去向，以及為什麼有人會這麼做。

晚上8點前的監視錄像顯示，一名戴著口罩的女子越過該家庭的圍牆、解開門閂，並在15分鐘後返回偷走這隻珍貴的寵物。比托尼奧說：「100%他們有事先踩點，準確地知道牠的位置。」他相信還有第二個人在把風。

這起盜竊案符合某種趨勢–竊賊傾向偷盜狗狗（尤其是法國鬥牛犬），以繁殖可銷售的小狗，每隻價值在2,500到12,000美元之間。

在某些情況下，人們不惜一切代價搶奪這些品種狗，甚至用槍威脅主人。然而，比托尼奧說，Domino已經老了且有健康問題，不是典型的活潑小狗。

比托尼奧說：「相較於年輕的狗，Domino不具有經濟價值。我擔心如果那些竊賊知道牠沒有價值後會發生什麼。牠的時日已經不多了，希望牠在節日期間能與家人們在一起。現在一切卻都被玷污了，有一種空虛感。」

比托尼奧告訴KTLA，他希望偷走Domino的人知道若將狗狗送回的話，他不會追究任何責任。他還懇請如果有人認出Domino，請撥打747-286-0234或發送電子郵件至[email protected]

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