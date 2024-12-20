我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

2校區逾百學生參與 Cal Poly玫瑰花車成型 送至裝飾營地

記者啟鉻／波莫那報導
Cal Poly參加遊行花車設計圖。（Cal Poly Pomona提供）
Cal Poly參加遊行花車設計圖。（Cal Poly Pomona提供）

2025年元旦玫瑰花車遊行在即，花車製作緊鑼密鼓。多年參與這項盛事的Cal Poly花車已製作成型，12月19日晚將送往巴沙迪那玫瑰花車裝飾營地。記者於18日到達Cal Poly Pomona校區花車工廠時，學生們正積極地為製作花車做收尾工作。

Cal Poly花車由兩個校區 Pomona和San Luis Obispo的學生義工聯合完成。兩校區製作團隊的學生負責人分別是Pomona團隊主席、工程專業女生Brooke Handschin，San Luis Obispo團隊主席、碩士生Collin Marfia。他們表示，花車整體製作已經完成，在19日晚送往裝飾營地前，還要在花車表面粉刷。花車製作由兩個校區百餘名學生義工參與，所有工作從設計到製作加工都是學生們來完成。

在現場還有兩名華裔女生，分別是土木工程系的Anna Wu及會計專業的Michelle Wu，多年參加校區玫瑰花車製作。她們表示，參與製作花車學到很多知識，也從花車遊行時看到自己參與製作的花車，感到很激動和自豪。

Cal Poly參與2025年初玫瑰花車遊行的花車，名為「尼斯湖畔的歡笑」（Nessie's Lakeside Laughs），長55英尺、高21英尺、寬17英尺。花車設計造型描繪了一場生動的湖畔派對場景，其中包括海鷗滑下Nessie的背鰭、河狸用漂流木進行手工製作、一隻蘇格蘭㹴乘著划槳小船遊覽湖泊，以及一隻微笑的高地牛在內胎中旋轉。Nessie勇氣的幸福回報，體現了2025年玫瑰花車遊行的主題「最美好的一天！」（Best Day Ever!）。花車設計意境就是克服恐懼後，尼斯湖水怪Nessie浮出水面，加入到新朋友中間，共同參與「Nessie's Lakeside Laughs」。

據悉，該校自1949年首次參與玫瑰花車遊行以來，已經獲得了62個獎項。2024年的參賽花車榮獲「皇冠城市創新者獎」，表彰學生們在花車製作技術和創意設計的創新。

圖為參與製作的兩名華裔女生，左為Michelle Wu, 右為Anna Wu。（...
圖為參與製作的兩名華裔女生，左為Michelle Wu, 右為Anna Wu。（記者啟鉻／攝影）
Cal Poly學生製作花車在做收尾工作。（記者啟鉻／攝影）
Cal Poly學生製作花車在做收尾工作。（記者啟鉻／攝影）

華裔

上一則

破萬元品種狗 從後院被偷 飼主：送回不追究

下一則

好市多引進台灣養生飲 網友熱議

延伸閱讀

州大各校近年學生人數 增減落差大

州大各校近年學生人數 增減落差大
70年來首次 玫瑰碗體育場更換屏幕、草皮大翻新

70年來首次 玫瑰碗體育場更換屏幕、草皮大翻新
師鐸獎女師兇手逃死 白玫瑰12/3重返凱道 拒廢死大法官

師鐸獎女師兇手逃死 白玫瑰12/3重返凱道 拒廢死大法官
五月天上海開唱 冠佑18歲女兒甜嗓征服4.5萬名觀眾

五月天上海開唱 冠佑18歲女兒甜嗓征服4.5萬名觀眾
4年級華生創意 打造2025玫瑰花車

4年級華生創意 打造2025玫瑰花車
銀髮樂齡展／生前規畫身後心安 對家人負責

銀髮樂齡展／生前規畫身後心安 對家人負責

熱門新聞

行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事