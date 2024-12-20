2校區逾百學生參與 Cal Poly玫瑰花車成型 送至裝飾營地

Cal Poly參加遊行花車設計圖。（Cal Poly Pomona提供）

2025年元旦玫瑰花車遊行在即，花車製作緊鑼密鼓。多年參與這項盛事的Cal Poly花車已製作成型，12月19日晚將送往巴沙迪那玫瑰花車裝飾營地。記者於18日到達Cal Poly Pomona校區花車工廠時，學生們正積極地為製作花車做收尾工作。

Cal Poly花車由兩個校區 Pomona和San Luis Obispo的學生義工聯合完成。兩校區製作團隊的學生負責人分別是Pomona團隊主席、工程專業女生Brooke Handschin，San Luis Obispo團隊主席、碩士生Collin Marfia。他們表示，花車整體製作已經完成，在19日晚送往裝飾營地前，還要在花車表面粉刷。花車製作由兩個校區百餘名學生義工參與，所有工作從設計到製作加工都是學生們來完成。

在現場還有兩名華裔 女生，分別是土木工程系的Anna Wu及會計專業的Michelle Wu，多年參加校區玫瑰花車製作。她們表示，參與製作花車學到很多知識，也從花車遊行時看到自己參與製作的花車，感到很激動和自豪。

Cal Poly參與2025年初玫瑰花車遊行的花車，名為「尼斯湖畔的歡笑」（Nessie's Lakeside Laughs），長55英尺、高21英尺、寬17英尺。花車設計造型描繪了一場生動的湖畔派對場景，其中包括海鷗滑下Nessie的背鰭、河狸用漂流木進行手工製作、一隻蘇格蘭㹴乘著划槳小船遊覽湖泊，以及一隻微笑的高地牛在內胎中旋轉。Nessie勇氣的幸福回報，體現了2025年玫瑰花車遊行的主題「最美好的一天！」（Best Day Ever!）。花車設計意境就是克服恐懼後，尼斯湖水怪Nessie浮出水面，加入到新朋友中間，共同參與「Nessie's Lakeside Laughs」。