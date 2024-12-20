洛縣籌備近6億安置無家可歸者 Homekey+明年1月開放申請

洛縣獲州府5.99億美元Homekey補助金，幫助遊民及無家可歸的退伍軍人安居。圖為示意圖。（pexel）

洛杉磯 縣政委員會18日一致通過由洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）提出的動議，為申請加州「Homekey+」計畫的資金做好準備。此計畫為支持無家可歸者安置，申請窗口將於明年1月開放。

洛縣 此次預計可獲5億9900萬美元撥款，其中2億7700萬美元將用於退伍軍人專案，其餘3億2100萬美元則用於一般無家可歸者住房項目。巴格表示，該動議有特別照顧退伍軍人與有精神健康問題的遊民 ，州府是地方安置遊民工作的重要夥伴。

這是洛縣第四次申請「Homekey」補助。該計畫源自新冠疫情初期的「Project Roomkey」專案，補助款將用於收購及營運飯店、汽車旅館等，供遊民安置使用。根據動議，縣府需擬定明確的補助運用計畫，包括住房單位目標及服務對象等細節。

截至今年12月，洛縣已透過「Homekey」補助，完成32處物業的收購，提供逾2000個臨時或永久性住房單位。巴格選區內，已完工或進行中的項目包括蘭卡斯特（Lancaster）與非營利組織Hope the Mission合作，將Sands和Tropic汽車旅館改建為「The Sierra's」，為遊民家庭服務。此外，棕櫚谷（Palmdale）的Knights Inn，以及蘭卡斯特的Americas Best Value、Bon Aire、Sahara和T-Bird等汽車旅館，也將改建為臨時或永久性住房。巴格強調，縣府將全力爭取此輪資金，進一步協助無家可歸者走向穩定生活。