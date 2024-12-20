我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

洛縣籌備近6億安置無家可歸者 Homekey+明年1月開放申請

洛杉磯訊
洛縣獲州府5.99億美元Homekey補助金，幫助遊民及無家可歸的退伍軍人安居。圖為示意圖。（pexel）
洛縣獲州府5.99億美元Homekey補助金，幫助遊民及無家可歸的退伍軍人安居。圖為示意圖。（pexel）

洛杉磯縣政委員會18日一致通過由洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）提出的動議，為申請加州「Homekey+」計畫的資金做好準備。此計畫為支持無家可歸者安置，申請窗口將於明年1月開放。

洛縣此次預計可獲5億9900萬美元撥款，其中2億7700萬美元將用於退伍軍人專案，其餘3億2100萬美元則用於一般無家可歸者住房項目。巴格表示，該動議有特別照顧退伍軍人與有精神健康問題的遊民，州府是地方安置遊民工作的重要夥伴。

這是洛縣第四次申請「Homekey」補助。該計畫源自新冠疫情初期的「Project Roomkey」專案，補助款將用於收購及營運飯店、汽車旅館等，供遊民安置使用。根據動議，縣府需擬定明確的補助運用計畫，包括住房單位目標及服務對象等細節。

截至今年12月，洛縣已透過「Homekey」補助，完成32處物業的收購，提供逾2000個臨時或永久性住房單位。巴格選區內，已完工或進行中的項目包括蘭卡斯特（Lancaster）與非營利組織Hope the Mission合作，將Sands和Tropic汽車旅館改建為「The Sierra's」，為遊民家庭服務。此外，棕櫚谷（Palmdale）的Knights Inn，以及蘭卡斯特的Americas Best Value、Bon Aire、Sahara和T-Bird等汽車旅館，也將改建為臨時或永久性住房。巴格強調，縣府將全力爭取此輪資金，進一步協助無家可歸者走向穩定生活。

遊民 洛縣 洛杉磯

上一則

華埠大火受災戶暫住旅館 洛縣同意免停車費

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

威脅炸掉市政廳 洛杉磯副市長住宅突被FBI搜查

威脅炸掉市政廳 洛杉磯副市長住宅突被FBI搜查
洛杉磯大車禍 巴士撞卡車 12人傷7住院

洛杉磯大車禍 巴士撞卡車 12人傷7住院
莊文怡抨遊民所開發商違規累累 市府：權限不足難徹查

莊文怡抨遊民所開發商違規累累 市府：權限不足難徹查
珍珠街小學旁擬建遊民所 馬泰、李榮恩聯名反對

珍珠街小學旁擬建遊民所 馬泰、李榮恩聯名反對
贈遊民鬆餅 IHOP服務生被炒魷魚 獲1700元捐款

贈遊民鬆餅 IHOP服務生被炒魷魚 獲1700元捐款
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

熱門新聞

行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事