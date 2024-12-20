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華埠大火受災戶暫住旅館 洛縣同意免停車費

編譯胡立宗／綜合報導

洛杉磯華埠2024年9月發生火災，四棟出租公寓受損，51位居民暫時搬家到旅館。但年節將近，旅館房間供不應求，因此災民將暫住Metro Plaza Motel三周。Google顯示旅館為二星，但附近停車費很貴，縣委會因此決議免除這段期間的災民停車費，以減輕經濟壓力。

居民當中不少長者身有殘疾或需要長期照護，加上附近房舍也有受損，短期內無法覓得合宜住所，故由縣府安置於旅館。

洛杉磯縣政委員會11月26日本已通過決議，免除中國城North Spring Street停車場Lot 45，由11月15日至12月8日的2240元停車費，新的決議將替代前議，追加免除在Metro Plaza Motel暫住期間的停車費。

提案人為暫時主席蘇麗絲（Hilda L. Solis），並獲得委員的一致同意，將偕同洛縣衛生服務局、心理衛生局、長者暨身障局的專案人員，與洛杉磯總醫院、公共暨社工局繼續為災民服務。

蘇麗絲另外也捐了總額1萬750美元的禮物卡，每張250美 元，供災民購買生活所需。她說，這些居民已經承受很多磨難，但只要洛縣的社區安全網還在，中國城的居民就會持續受到幫助，尤其是在佳節期間，能夠爭取到免費停車的優惠。

洛杉磯 蘇麗絲 洛縣

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