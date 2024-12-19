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跨國團夥盯上爾灣高檔區 至少8戶被盜 屋主被綁當人質

爾灣訊
爾灣高檔社區被跨國罪犯盯上，至少八戶被盜。（KTLA電視台）
爾灣高檔社區被跨國罪犯盯上，至少八戶被盜。（KTLA電視台）

橙縣爾灣（Irvine）高檔鐵門住宅社區「花果山」（Orchard Hills）近日接連遭遇盜竊案，至少八棟住宅被盜，其中一起案件為入室搶劫。

根據KTLA5電視台的報導，這些案件發生在花果山的The Grove社區。過去幾周，當地至少有八戶居民被盜，其中一個居民說，「目前已經有八起了，讓人震驚。」「這很可怕，令人不安。」其中一起盜竊案發生時，屋內還有這家的祖母在。在另一起案件中，盜賊將屋主綁起來作為人質，並用槍指著他，洗劫了屋內財物。

在最近一起竊案中，盜賊從住戶的後門逃走，拿走了價值上百萬的名牌包和珠寶。據悉，竊賊會在目標住戶的附近草叢中安裝攝像頭監視屋主，當屋主離開後採取行動。被盜社區的屋主對最近幾周的盜竊案件十分擔憂，一名住戶表示︰「我們需要採取一些措施。」花果山The Groves屋主協會主席Vigor博士說︰「我今天在這裡向社區保證，我們與爾灣市警局密切合作。」

爾灣市警局告訴KTLA，最近南加州社區正在被一夥專業盜竊盯上，他們是來自其他國家的盜竊團伙。警局表示他們已經了解到這一問題或打擊未來可能的犯罪。爾灣市警局16日在臉書上發文，稱這群罪犯喜歡對有後院的房子下手，他們一般會從屋後進入，或上到二樓行竊。一些案子中，他們還會解除房子警報系統。爾灣警局聲明︰「我們正在致力於阻止這些盜竊案，在城市裡增設警力，臥底行動和監控，並與周邊城市的執法部門合作。」

爾灣 加州 南加

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